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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/ختام-إيديكس-2021-بعد-مشاركة-دولية-واسعة-صور-1053494526.html
ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور
ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور
اختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته، اليوم الخميس، بعدما شهد حضورا دوليا واسعا من أكثر من 40 دولة ومشاركة مصرية شهدت العديد من المنتجات... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T21:27+0000
2021-12-02T21:27+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
أسلحة
إيديكس
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وشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عرضت كل منها آخر ما توصلت له من تقنيات عسكرية في مجالات الحرب البرية والبحرية والجوية.واستمرت الشركات في عرض منتجاتها على مدار 4 أيام منذ الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الـ 2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وعرضت مصر التي تستضيف المعرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي شملت وحدات بحرية وطائرات مسيرة وأسلحة هجومية خفيفة أبرزها الرشاش المتعدد وقذيفة الأعماق. وكانت روسيا من بين أكبر المشاركين في المعرض، الذي عرضت فيه نماذج مختلفة من طائراتها وأنظمتها الصاروخية الدفاعية والصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى البنادق الهجومية من عائلة كلاشينكوف.وفي الجناح الأمريكي عرضت شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" الأمريكيتين نماذج من المروحيات والمقاتلات وطائرات النقل العسكري.أما الصين فعرضت صواريخ موجهة وصواريخ دفاعية ووحدات رادار وطائرات مسيرة وقطع بحرية. وعرضت ألمانيا مجموعة متنوعة من الغواصات والسفن الحربية، التي تمثل أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في هذا المجال. أما فرنسا فقد عرضت أسلحة مختلفة من طائرات رافال، بينما عرضت شركة "بيريتا" الإيطالية مجموعة متنوعة من أسلحتها الخفيفة.وعرضت كوريا الجنوبية العديد من الأسلحة أبرزها مدفع "كيه - 9"، الذي تقول إنه سيتم تصنيعه في مصر بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات. وشهد الجناح الإماراتي في "إيديكس 2021" عروضا ضخما من الأسلحة، التي شملت صواريخ موجهة وطائرات مسيرة ومدرعات وأنواع مختلفة من المركبات العسكرية. يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، هو النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية الذي تنظمه مصر كل عامين. وكانت النسخة الأولى من المعرض في عام 2018، وكان من المفترض إقامة النسخة الثانية العام الماضي، لكنه تم تأجيلها إلى هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/25-صورة-ترصد-أبرز-الأسلحة-الروسية-في-إيديكس-2021-1053461283.html
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقاتلات-ومروحيات-أمريكية-تشارك-في-إيديكس-2021-صور-1053476418.html
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رصد عسكري, أسلحة, إيديكس

ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور

21:27 GMT 02.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARYمعرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
تابعنا عبر
اختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته، اليوم الخميس، بعدما شهد حضورا دوليا واسعا من أكثر من 40 دولة ومشاركة مصرية شهدت العديد من المنتجات العسكرية في مجالات مختلفة منها الطائرات المسيرة وأجهزة الرؤية الخاصة بالاستخدامات العسكرية، إضافة إلى المدرعات والوحدات البحرية.
وشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عرضت كل منها آخر ما توصلت له من تقنيات عسكرية في مجالات الحرب البرية والبحرية والجوية.
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARY"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARYمعرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
© Sputnik . ALAA ELMOTARYمعرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
1/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
2/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
3/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
4/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
5/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
6/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
7/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته
8/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
9/9
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته
واستمرت الشركات في عرض منتجاتها على مدار 4 أيام منذ الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الـ 2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعرضت مصر التي تستضيف المعرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي شملت وحدات بحرية وطائرات مسيرة وأسلحة هجومية خفيفة أبرزها الرشاش المتعدد وقذيفة الأعماق.
وكانت روسيا من بين أكبر المشاركين في المعرض، الذي عرضت فيه نماذج مختلفة من طائراتها وأنظمتها الصاروخية الدفاعية والصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى البنادق الهجومية من عائلة كلاشينكوف.
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"
أمس, 23:11 GMT
وفي الجناح الأمريكي عرضت شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" الأمريكيتين نماذج من المروحيات والمقاتلات وطائرات النقل العسكري.
أما الصين فعرضت صواريخ موجهة وصواريخ دفاعية ووحدات رادار وطائرات مسيرة وقطع بحرية.
وعرضت ألمانيا مجموعة متنوعة من الغواصات والسفن الحربية، التي تمثل أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في هذا المجال.
أما فرنسا فقد عرضت أسلحة مختلفة من طائرات رافال، بينما عرضت شركة "بيريتا" الإيطالية مجموعة متنوعة من أسلحتها الخفيفة.
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
مقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور
12:05 GMT
وعرضت كوريا الجنوبية العديد من الأسلحة أبرزها مدفع "كيه - 9"، الذي تقول إنه سيتم تصنيعه في مصر بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات.
وشهد الجناح الإماراتي في "إيديكس 2021" عروضا ضخما من الأسلحة، التي شملت صواريخ موجهة وطائرات مسيرة ومدرعات وأنواع مختلفة من المركبات العسكرية.
يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، هو النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية الذي تنظمه مصر كل عامين.
وكانت النسخة الأولى من المعرض في عام 2018، وكان من المفترض إقامة النسخة الثانية العام الماضي، لكنه تم تأجيلها إلى هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.
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