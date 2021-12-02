https://arabic.sputniknews.com/20211202/ختام-إيديكس-2021-بعد-مشاركة-دولية-واسعة-صور-1053494526.html

ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور

ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور

اختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته، اليوم الخميس، بعدما شهد حضورا دوليا واسعا من أكثر من 40 دولة ومشاركة مصرية شهدت العديد من المنتجات... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T21:27+0000

2021-12-02T21:27+0000

2021-12-02T21:27+0000

إيديكس 2021

رصد عسكري

أسلحة

إيديكس

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وشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عرضت كل منها آخر ما توصلت له من تقنيات عسكرية في مجالات الحرب البرية والبحرية والجوية.واستمرت الشركات في عرض منتجاتها على مدار 4 أيام منذ الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الـ 2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وعرضت مصر التي تستضيف المعرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي شملت وحدات بحرية وطائرات مسيرة وأسلحة هجومية خفيفة أبرزها الرشاش المتعدد وقذيفة الأعماق. وكانت روسيا من بين أكبر المشاركين في المعرض، الذي عرضت فيه نماذج مختلفة من طائراتها وأنظمتها الصاروخية الدفاعية والصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى البنادق الهجومية من عائلة كلاشينكوف.وفي الجناح الأمريكي عرضت شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" الأمريكيتين نماذج من المروحيات والمقاتلات وطائرات النقل العسكري.أما الصين فعرضت صواريخ موجهة وصواريخ دفاعية ووحدات رادار وطائرات مسيرة وقطع بحرية. وعرضت ألمانيا مجموعة متنوعة من الغواصات والسفن الحربية، التي تمثل أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في هذا المجال. أما فرنسا فقد عرضت أسلحة مختلفة من طائرات رافال، بينما عرضت شركة "بيريتا" الإيطالية مجموعة متنوعة من أسلحتها الخفيفة.وعرضت كوريا الجنوبية العديد من الأسلحة أبرزها مدفع "كيه - 9"، الذي تقول إنه سيتم تصنيعه في مصر بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات. وشهد الجناح الإماراتي في "إيديكس 2021" عروضا ضخما من الأسلحة، التي شملت صواريخ موجهة وطائرات مسيرة ومدرعات وأنواع مختلفة من المركبات العسكرية. يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، هو النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية الذي تنظمه مصر كل عامين. وكانت النسخة الأولى من المعرض في عام 2018، وكان من المفترض إقامة النسخة الثانية العام الماضي، لكنه تم تأجيلها إلى هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/25-صورة-ترصد-أبرز-الأسلحة-الروسية-في-إيديكس-2021-1053461283.html

https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقاتلات-ومروحيات-أمريكية-تشارك-في-إيديكس-2021-صور-1053476418.html

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رصد عسكري, أسلحة, إيديكس