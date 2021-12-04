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https://arabic.sputniknews.com/20211204/أمامكم-حتى-الأول-من-فبراير-السعودية-تضع-شرطا-جديدا-لدخول-أية-مناسبات-أو-منشأة-حكومية-أو-خاصة-1053543789.html
"حتى الأول من فبراير"... السعودية تضع شرطا جديدا للدخول إلى المناسبات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة
"حتى الأول من فبراير"... السعودية تضع شرطا جديدا للدخول إلى المناسبات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة
اشترطت المملكة العربية السعودية، تلقي جرعة تنشيطية من لقاح كورونا، لارتياد الأنشطة والمناسبات واستخدام وسائل النقل العامة في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:02+0000
2021-12-04T12:18+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، إن "تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، بداية من الأول من فبراير/ شباط المقبل، وذلك للفئات العمرية (18) عاما فأكثر"، موضحة أن القرار اتخذ بناء على ما رفعته الجهات الصحية بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات كوفيد-19 لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع. وشدد البيان على أنه سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، مؤكدة أن الجرعة التنشيطية ستكون لازمة لدخول أية مناسبات ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وكذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، رسائل عاجلة للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد تسجيل المملكة أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.ونقلت صحيفة عكاظ، مساء الأربعاء الماضي، عن العبد العالي، أن هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي في المملكة، بشكل دائم، مناشدا المواطنين والمقيمين بحماية أنفسهم من المتحور الجديد، من خلال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية.وطالبت الصحة السعودية عبر مؤتمر صحفي، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فضلا عن وجوب غسل اليدين وتعقيمها، بشكل دوري، مع اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.وذكر العبد العالي أن لدى المملكة "ثقة بالله كبيرة.. ولدينا ثقة عالية بالكوادر الصحية والمساندة في المستشفيات والمنشآت الصحية، أو في القطاعات المختلفة المساعدة في مواجهة الجائحة".تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار السعودية اليوم

"حتى الأول من فبراير"... السعودية تضع شرطا جديدا للدخول إلى المناسبات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة

12:02 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 12:18 GMT 04.12.2021)
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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اشترطت المملكة العربية السعودية، تلقي جرعة تنشيطية من لقاح كورونا، لارتياد الأنشطة والمناسبات واستخدام وسائل النقل العامة في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، إن "تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، بداية من الأول من فبراير/ شباط المقبل، وذلك للفئات العمرية (18) عاما فأكثر"، موضحة أن القرار اتخذ بناء على ما رفعته الجهات الصحية بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات كوفيد-19 لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع.
وشدد البيان على أنه سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، مؤكدة أن الجرعة التنشيطية ستكون لازمة لدخول أية مناسبات ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وكذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".
وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.
ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، رسائل عاجلة للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد تسجيل المملكة أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة عكاظ، مساء الأربعاء الماضي، عن العبد العالي، أن هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي في المملكة، بشكل دائم، مناشدا المواطنين والمقيمين بحماية أنفسهم من المتحور الجديد، من خلال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية.
وطالبت الصحة السعودية عبر مؤتمر صحفي، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فضلا عن وجوب غسل اليدين وتعقيمها، بشكل دوري، مع اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.
وذكر العبد العالي أن لدى المملكة "ثقة بالله كبيرة.. ولدينا ثقة عالية بالكوادر الصحية والمساندة في المستشفيات والمنشآت الصحية، أو في القطاعات المختلفة المساعدة في مواجهة الجائحة".
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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