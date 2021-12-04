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أمير سعودي: إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي استقالته لن تكون الحل
أمير سعودي: إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي استقالته لن تكون الحل
علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في بادرة لحل أزمة لبنان مع السعودية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:05+0000
2021-12-04T11:05+0000
أخبار لبنان
أنصار الله
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وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إن لبنان يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الله"، الذي وصفه بـ"الضاحية الإيراني"، مؤكدا أن إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل. وكان قرداحي قال، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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أخبار لبنان, أنصار الله

أمير سعودي: إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي استقالته لن تكون الحل

11:05 GMT 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
تابعنا عبر
علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في بادرة لحل أزمة لبنان مع السعودية.
وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إن لبنان يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الله"، الذي وصفه بـ"الضاحية الإيراني"، مؤكدا أن إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل.
وكان قرداحي قال، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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