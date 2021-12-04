أمير سعودي: إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي استقالته لن تكون الحل

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إن لبنان يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الله"، الذي وصفه بـ"الضاحية الإيراني"، مؤكدا أن إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل. وكان قرداحي قال، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في بادرة لحل أزمة لبنان مع السعودية.
وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إن لبنان يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الله"، الذي وصفه بـ"الضاحية الإيراني"، مؤكدا أن إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل.
اساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الضاحية الإيراني الموجود بسلاحه وخبراء ارهابه في سوريا والعراق واليمن والمصدّر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات. اساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل!
وكان قرداحي قال، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.