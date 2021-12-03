https://arabic.sputniknews.com/20211203/رسميا-وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي-يعلن-استقالته-من-منصبه-1053508853.html

رسميا... وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه... فيديو

رسميا... وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه... فيديو

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، منذ قليل، تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T11:14+0000

2021-12-03T11:14+0000

2021-12-03T11:32+0000

أخبار لبنان

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وأكد قرداحي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد.وقال إن حملة شعواء استهدفته في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في لبنان والخليج وبسببها بدأت مطالبات استقالته ومقاطعة لبنان من قبل دول الخليج.وردا على رفضه في السابق طلب الاستقالة، أجاب قرداحي، بأنه كان يريد أن يقول إن لبنان لا يستحق هذه المعاملة.وأضاف أنه قرر التخلي عن منصبه الوزاري والاستمرار في خدمة لبنان من أي موقع أو منصب.وأشار قرداحي إلى أن بقائه في الحكومة أصبح عبثياً بسبب كثرة المطالبات باستقالته حتى ضمن الفريق الحكومي.كما كشف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان.وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/هل-تؤدي-استقالة-قرداحي-إلى-انفراجة-في-الأزمة-بين-لبنان-ودول-الخليج؟--1053505223.html

https://arabic.sputniknews.com/20211202/وكالة-وزير-الإعلام-اللبناني-يستقيل-غدا-1053493074.html

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