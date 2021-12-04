"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية

وغرد سريع عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل"، أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".وأوضح: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأربعاء الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن.وقالت قناة "المسيرة"، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب.
وغرد سريع عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل"، أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".
وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".
تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام. تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.
وقالت قناة "المسيرة"، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".