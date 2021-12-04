تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-تجسس-أمريكية-1053532901.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية
أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:42+0000
2021-12-04T07:42+0000
رصد عسكري
اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104110/53/1041105326_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_4ed0bf6e6199de27d1d651a913a46cd0.jpg
وغرد سريع عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل"، أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".وأوضح: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأربعاء الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن.وقالت قناة "المسيرة"، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104110/53/1041105326_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_6ff601fef641e469179d5164aad7c08e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, اليمن

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية

07:42 GMT 04.12.2021
© REUTERS / REUTERS TVيحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / REUTERS TV
تابعنا عبر
أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب.
وغرد سريع عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل"، أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".
وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".
وأوضح: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأربعاء الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن.
وقالت قناة "المسيرة"، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:49 GMTروسيا تقترب من "إكسبو 2030" والتعاون مع الإمارات قد يكون "نوويا"
08:47 GMTردود فعل غاضبة على قرار تغيير موعد الاحتفال بالثورة التونسية ومراقبون يتوقعون تصاعد حراك الشارع
08:32 GMTجبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية
08:24 GMT"بيتكوين" تواصل الهبوط وتتكبد خسارة جديدة
08:12 GMTخبير: انتشار سلالة "أوميكرون" قد ينهي جائحة كورونا
08:05 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق يتحدث عن "غرف مغلقة" خاصة بإيران
07:58 GMTعلماء يرجحون أن "أوميكرون" منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات إلى البشر
07:49 GMTصحيفة: واشنطن تمدد إعفاء طهران من العقوبات المتعلقة ببيع الكهرباء للعراق
07:42 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية
07:35 GMTسمية الألفي: أجهضت 12 طفلا وفاروق الفيشاوي خانني بعد الزواج... فيديو
07:33 GMTقرداحي: عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهلي
07:30 GMTزيادة إقبال الكويتيين على شراء السبائك الذهبية... وخبير: أوميكرون السبب
07:28 GMTإعلام: تركيا تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
07:23 GMTروسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد
07:04 GMTالكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي.. فيديو
07:01 GMTماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
06:59 GMTالمندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري
06:51 GMTمقتل 31 شخصا في هجوم وسط مالي... ومسؤولون: الأعداد في ازدياد
06:46 GMTافتتاح أول مكتب مصرفي روسي في الإمارات العربية المتحدة
06:38 GMTإعلام: هذا هو "ثمن" استقالة قرداحي