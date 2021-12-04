"أنصار الله": غض المجتمع الدولي نظره عن مظلومية اليمن شجع المعتدي على تصعيد عدوانه

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لعبد السلام، عبر "تويتر"، علق فيها على قصف منسوب للتحالف أوقع قتلى وجرحى في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وقال إن "التعامي الدولي عن مظلومية اليمن شجع المعتدي على تصعيد عدوانه (في إشارة إلى التحالف العربي) وحصاره بتكثيف الغارات واستهداف المدن مرتكبا مزيداً من المجازر بحق المدنيين".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا قصف تتهم الجماعة طيران التحالف العربي بتنفيذه على قرية الحكيمة في مديرية مقَبنة غرب تعز، إلى 18 قتيلاً و8 جرحى بينهم أطفال، فيما لم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهام "أنصار الله" له بتنفيذ القصف.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
اتهم رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالازدواجية في تعامله مع الصراع الدائر منذ 7 أعوام في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لعبد السلام، عبر "تويتر"، علق فيها على قصف منسوب للتحالف أوقع قتلى وجرحى في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وقال إن "التعامي الدولي عن مظلومية اليمن شجع المعتدي على تصعيد عدوانه (في إشارة إلى التحالف العربي) وحصاره بتكثيف الغارات واستهداف المدن مرتكبا مزيداً من المجازر بحق المدنيين".
وأضاف: "ولما يكون رد مشروع لا يقارن بحجم جريمة المعتدي يتعالى صراخ إقليمي ودولي، وهذه الازدواجية لن تزيد شعبنا العزيز إلا مضياً في معركته الدفاعية المقدسة".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا قصف تتهم الجماعة طيران التحالف العربي بتنفيذه على قرية الحكيمة في مديرية مقَبنة غرب تعز، إلى 18 قتيلاً و8 جرحى بينهم أطفال، فيما لم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهام "أنصار الله" له بتنفيذ القصف.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.