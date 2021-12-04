تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-تركيا-تطالب-بسجن-16-متهما-بالتجسس-لصالح-المخابرات-الإسرائيلية-1053532307.html
إعلام: تركيا تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
إعلام: تركيا تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
طالبت النيابة العامة التركية، أمس الجمعة، بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:28+0000
2021-12-04T07:28+0000
تركيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101958/65/1019586518_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_a563b5adfe311560f5d5dcf2b7881246.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء أمس الجمعة، بأن لائحة الاتهام التركية تضمنت توفير معلومات عن أمن الدولة، والتجسس السياسي أو العسكري، بالإضافة إلى إفشاء معلومات عن مصالح الدولة التركية الأمنية والسياسية.ونقل الموقع عن صحيفة "حرييت" التركية، أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، طالبت بـسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي، وذلك بالنيابة عن المخابرات الإسرائيلية، من خلال مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في البلاد، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.وأرسل المتهمون إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات الإسرائيلية، في ستار عباءة طالب أو عامل، بهدف مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، وبحث أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم وميولهم السياسية ومناطق إقاماتهم.وأكد بيان النيابة العامة التركية أن المتهمين الـ16 قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها عبر طرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وبأن نشاطاتهم قد تشكل ضررا للمصالح التركية في العلاقات الدولية.وكان جهاز الاستخبارات التركي قد راقب المتهمين، وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية، حيث تواصلت الأخيرة مع أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية في تركيا، وتم استخدامهم بهدف الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، بالإضافة إلى معرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/تركيا-تعتقل-إسرائيليين-إثنين-والخارجية-في-تل-أبيب-نتابع-1050676355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101958/65/1019586518_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_038daf897e957f71f457526196d8f3ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تركيا, إسرائيل

إعلام: تركيا تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

07:28 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبر
طالبت النيابة العامة التركية، أمس الجمعة، بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية في البلاد.
وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء أمس الجمعة، بأن لائحة الاتهام التركية تضمنت توفير معلومات عن أمن الدولة، والتجسس السياسي أو العسكري، بالإضافة إلى إفشاء معلومات عن مصالح الدولة التركية الأمنية والسياسية.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
تركيا تعتقل إسرائيليين إثنين والخارجية في تل أبيب: نتابع
10 نوفمبر, 21:47 GMT
ونقل الموقع عن صحيفة "حرييت" التركية، أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، طالبت بـسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي، وذلك بالنيابة عن المخابرات الإسرائيلية، من خلال مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في البلاد، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.
وأرسل المتهمون إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات الإسرائيلية، في ستار عباءة طالب أو عامل، بهدف مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، وبحث أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم وميولهم السياسية ومناطق إقاماتهم.
وأكد بيان النيابة العامة التركية أن المتهمين الـ16 قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها عبر طرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وبأن نشاطاتهم قد تشكل ضررا للمصالح التركية في العلاقات الدولية.
وكان جهاز الاستخبارات التركي قد راقب المتهمين، وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية، حيث تواصلت الأخيرة مع أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية في تركيا، وتم استخدامهم بهدف الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، بالإضافة إلى معرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:49 GMTروسيا تقترب من "إكسبو 2030" والتعاون مع الإمارات قد يكون "نوويا"
08:47 GMTردود فعل غاضبة على قرار تغيير موعد الاحتفال بالثورة التونسية ومراقبون يتوقعون تصاعد حراك الشارع
08:32 GMTجبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية
08:24 GMT"بيتكوين" تواصل الهبوط وتتكبد خسارة جديدة
08:12 GMTخبير: انتشار سلالة "أوميكرون" قد ينهي جائحة كورونا
08:05 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق يتحدث عن "غرف مغلقة" خاصة بإيران
07:58 GMTعلماء يرجحون أن "أوميكرون" منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات إلى البشر
07:49 GMTصحيفة: واشنطن تمدد إعفاء طهران من العقوبات المتعلقة ببيع الكهرباء للعراق
07:42 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية
07:35 GMTسمية الألفي: أجهضت 12 طفلا وفاروق الفيشاوي خانني بعد الزواج... فيديو
07:33 GMTقرداحي: عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهلي
07:30 GMTزيادة إقبال الكويتيين على شراء السبائك الذهبية... وخبير: أوميكرون السبب
07:28 GMTإعلام: تركيا تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
07:23 GMTروسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد
07:04 GMTالكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي.. فيديو
07:01 GMTماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
06:59 GMTالمندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري
06:51 GMTمقتل 31 شخصا في هجوم وسط مالي... ومسؤولون: الأعداد في ازدياد
06:46 GMTافتتاح أول مكتب مصرفي روسي في الإمارات العربية المتحدة
06:38 GMTإعلام: هذا هو "ثمن" استقالة قرداحي