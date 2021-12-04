https://arabic.sputniknews.com/20211204/التعليم-المصرية-تكشف-حقيقة-حذف-أجزاء-من-المناهج-التعليمية-1053546917.html

"التعليم المصرية" تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية

"التعليم المصرية" تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية

حسم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين، الابتدائية أو الإعدادية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T13:02+0000

2021-12-04T13:02+0000

2021-12-04T13:02+0000

مصر

النظام التعليمي في مصر

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ونقل الموقع الإلكتروني صدى البلد، اليوم السبت، عن شوقي، نفيه صدور أي قرارات رسمية خاصة بحذف أي أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الأول المقررة على صفوف المرحلتين، الابتدائية أو الإعدادية، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بهذا الشأن.وطالب الوزير المصري أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة وغير الرسمية المنشورة على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يعلن بنفسه كل ما هو جديد بهذا الشأن، من خلال حسابه الرسمي على "فيس بوك"، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية وموقع الوزارة الرسمي.ونفى الوزير المصري توفير أي نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، أو إتاحة أي بنوك أسئلة لتلاميذ هذا الصف، وذلك قبيل ساعات من بدء امتحانات الصف الرابع، والمقررة غدا الأحد.وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر، طارق شوقي، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن وقف الدراسة أو تأجيلها، بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ليس قرار وزارته، وإنما قرار وزارة الصحة التي تقيم وضع الوباء في البلاد.وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع فضائية " أم بي سي مصر"، إنه من المبكر الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم دورها يتلخص في تقديم خدمة تعليمية إلى الطلاب في كل الظروف.وأضاف الوزير أن الخطوات المقبلة تكون من وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمة.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-تعطيل-الدراسة-بسبب-متحور-أوميكرون-1053433103.html

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مصر, النظام التعليمي في مصر