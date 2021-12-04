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https://arabic.sputniknews.com/20211204/السلطات-السورية-تفرج-عن-دفعة-جديدة-من-الموقوفين-في-محافظة-درعا--1053551994.html
السلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا
السلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا
أفرجت السلطات السورية، اليوم السبت، عن 21 موقوفا في مدينة درعا في إطار عملية التسوية التي تمت وفق الاتفاق الذي طرحته دمشق سابقا بهدف إعادة الأمان إلى المحافظة... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:27+0000
2021-12-04T14:27+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وتمت عمليات الإفراج داخل المجمع الحكومي في مدينة درعا، حيث أفرجت الجهات المختصة عن 21 موقوفا من المدينة، الذين لم يثبت تورطهم وقيامهم بارتكاب جرائم.وشدد محافظ مدينة درعا، لؤي خريطة، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أن "المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في مجال تقديم النصح والإرشاد للمخلى سبيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع بالتوازي مع الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المحلي لإرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار".وبحسب المصدر، فإن هذه الدفعة تعتبر الدفة رقم 14 من الموقوفين المخلى سبيلهم، والذين سيعودون للممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة درعا.الجدير بالذكر، أن محافظة درعا قد شهدت خلال الشهرين الماضيين، عملية تسوية "بناء على اتفاق طرحته الحكومة السورية، شمل حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة السورية والتي تمت بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذها الجيش السوري بهدف تعزيز الأمن في المنطقة وضمان عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/السلطات-السورية-تفرج-عن-متورطين-في-أعمال-مسلحة-بدرعا-صور--1052475764.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

السلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا

14:27 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أفرجت السلطات السورية، اليوم السبت، عن 21 موقوفا في مدينة درعا في إطار عملية التسوية التي تمت وفق الاتفاق الذي طرحته دمشق سابقا بهدف إعادة الأمان إلى المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وتمت عمليات الإفراج داخل المجمع الحكومي في مدينة درعا، حيث أفرجت الجهات المختصة عن 21 موقوفا من المدينة، الذين لم يثبت تورطهم وقيامهم بارتكاب جرائم.
وشدد محافظ مدينة درعا، لؤي خريطة، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أن "المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في مجال تقديم النصح والإرشاد للمخلى سبيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع بالتوازي مع الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المحلي لإرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار".
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
23 نوفمبر, 14:05 GMT
وبحسب المصدر، فإن هذه الدفعة تعتبر الدفة رقم 14 من الموقوفين المخلى سبيلهم، والذين سيعودون للممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة درعا.
الجدير بالذكر، أن محافظة درعا قد شهدت خلال الشهرين الماضيين، عملية تسوية "بناء على اتفاق طرحته الحكومة السورية، شمل حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة السورية والتي تمت بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذها الجيش السوري بهدف تعزيز الأمن في المنطقة وضمان عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة الجنوبية.
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