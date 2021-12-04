الصحة العالمية: إجراءات الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022

وأكدت الخدمة: "اجتمعت منظمة الصحة العالمية مع الجانب الروسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة الحاجة إلى مزيد من البيانات حول جودة اللقاح وسلامته وفعاليته".وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.وأشار غوشين إلى أن "سبوتنيك V " تم الاعتراف به بالفعل واستخدامه في 70 دولة.إلى ذلك، أفاد بيان نشر على الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V " على "تويتر" بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي لـلقاح "سبوتنيك V " بات في مراحله النهائية، وأن فريقًا من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة.
صرحت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" بأن تفتيش منظمة الصحة العالمية في روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير/كانون الثاني 2022.
وأكدت الخدمة: "اجتمعت منظمة الصحة العالمية مع الجانب الروسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة الحاجة إلى مزيد من البيانات حول جودة اللقاح وسلامته وفعاليته".
وتابعت: "وتعهد الجانب الروسي بتقديم خارطة طريق لتقديم البيانات التفصيلية حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من الإسراع في تقييم اللقاح، ومن المتوقع الحصول على البيانات بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021. ولن يتم إجراء التقييم قبل تقديم البيانات وتقييمها ".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.
وأشار غوشين إلى أن "سبوتنيك V " تم الاعتراف به بالفعل واستخدامه في 70 دولة.
إلى ذلك، أفاد بيان نشر على الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V " على "تويتر" بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي لـلقاح "سبوتنيك V " بات في مراحله النهائية، وأن فريقًا من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة.