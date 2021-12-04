الصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة

وأوضح عبد الغفار في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية أن الوزارة تستعد لتوجيه رسائل للمواطنين لتلقي الجرعة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للفئات المستهدفة.وستصل المواطنين رسالة (sms) بموعد الجرعة الثالثة دون الحاجة للتسجيل على موقع تلقي اللقاح مرة أخرى، شريطة أن يكون مر 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب المصدر ذاته.وسيتمكن المصريون من الحصول على الجرعة المعززة في نفس المراكز التي خصلوا خلالها على الجرعتين السابقتين، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.وأشار عبد الغفار إلى أن الجرعة الثالثة، وبعكس الجرعتين السابقتين، لن تستهدف جميع المواطنين، بل من يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية، كونهم أكثر الفئات عرضة بالفيروس ومضاعفاته.وأواخر الشهر الماضي، قال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة.
وستصل المواطنين رسالة (sms) بموعد الجرعة الثالثة دون الحاجة للتسجيل على موقع تلقي اللقاح مرة أخرى، شريطة أن يكون مر 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب المصدر ذاته.
وسيتمكن المصريون من الحصول على الجرعة المعززة في نفس المراكز التي خصلوا خلالها على الجرعتين السابقتين، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الجرعة الثالثة، وبعكس الجرعتين السابقتين، لن تستهدف جميع المواطنين، بل من يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية، كونهم أكثر الفئات عرضة بالفيروس ومضاعفاته.
وأواخر الشهر الماضي، قال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة.