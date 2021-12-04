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الصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
الصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبدالغفار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:16+0000
2021-12-04T16:16+0000
وزارة الصحة المصرية
مصر
فيروس كورونا
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وأوضح عبد الغفار في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية أن الوزارة تستعد لتوجيه رسائل للمواطنين لتلقي الجرعة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للفئات المستهدفة.وستصل المواطنين رسالة (sms) بموعد الجرعة الثالثة دون الحاجة للتسجيل على موقع تلقي اللقاح مرة أخرى، شريطة أن يكون مر 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب المصدر ذاته.وسيتمكن المصريون من الحصول على الجرعة المعززة في نفس المراكز التي خصلوا خلالها على الجرعتين السابقتين، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.وأشار عبد الغفار إلى أن الجرعة الثالثة، وبعكس الجرعتين السابقتين، لن تستهدف جميع المواطنين، بل من يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية، كونهم أكثر الفئات عرضة بالفيروس ومضاعفاته.وأواخر الشهر الماضي، قال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/مصر-تقرر-إعطاء-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-إلى-هذه-الفئات-1053125636.html
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وزارة الصحة المصرية, مصر, فيروس كورونا

الصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة

16:16 GMT 04.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبدالغفار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح عبد الغفار في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية أن الوزارة تستعد لتوجيه رسائل للمواطنين لتلقي الجرعة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للفئات المستهدفة.
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
24 نوفمبر, 11:54 GMT
وستصل المواطنين رسالة (sms) بموعد الجرعة الثالثة دون الحاجة للتسجيل على موقع تلقي اللقاح مرة أخرى، شريطة أن يكون مر 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب المصدر ذاته.
وسيتمكن المصريون من الحصول على الجرعة المعززة في نفس المراكز التي خصلوا خلالها على الجرعتين السابقتين، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الجرعة الثالثة، وبعكس الجرعتين السابقتين، لن تستهدف جميع المواطنين، بل من يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية، كونهم أكثر الفئات عرضة بالفيروس ومضاعفاته.
وأواخر الشهر الماضي، قال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة.
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