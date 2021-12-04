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https://arabic.sputniknews.com/20211204/المندوب-الروسي-إيران-ترغب-بتغيير-مسودة-الاتفاق-الخاص-بمفاوضات-فيينا-بشكل-جذري-1053531624.html
المندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري
المندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري
كشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران ترغب بإحداث تغيير جذري بمسودة الاتفاق الخاص بالمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T06:59+0000
2021-12-04T06:59+0000
روسيا
الاتفاق النووي
إيران
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وقال أوليانوف للصحفيين، اليوم السبت: "بحسب ما فهمت، كان لدى شركائنا الغربيين انطباع قوي بأن الجانب الإيراني اقترح تغييرًا جوهريًا، وإجراء تعديلات جذرية على مسودة الوثيقة النووية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الجولات الست السابقة. وبدا لهم هذا النهج راديكالي للغاية، ولهذا ظهر رد الفعل الحاد".وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أن هناك قاعدة في المحادثات النووية في فيينا مفادها أن "لا اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء، بمعنى أن التعديلات والتغييرات في الموقف ممكنة دائما، لكن من المستحسن أن تكون هذه التعديلات محسوبة ولا تتحول إلى عقبة في طريق التقدم. لذلك نحن لا نجعل الموقف دراماتيكيا".وأضاف أوليانوف أن "كل المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة استمعوا لبعضهم البعض. المحادثات بدأت للتو ما قلناه أو قاله الإيرانيون والأمريكيون ليس آخر كلمة. لم يعد أحد بأن ذلك سيكون سهلا".وتابع أوليانوف: "مطلب الإيرانيين بالضمانات واضح ومبرر تمامًا. يجب أن يكون هناك يقين بأن التجربة الخبيثة التي تمت في عهد دونالد ترامب مع سياسة الضغط الأقصى، والعقوبات الإضافية، لن تتكرر"، وفق تعبيره.وقال المسؤول الروسي إنه إذا كانت إيران بحاجة إلى أي ضمانات أخرى، فيمكن مناقشتها أيضًا.وأردف أوليانوف: "إيران بصفتها الطرف الأكثر اهتماما في ذلك الصدد يجب أن تقدم مقترحاتها. على الآخرين أن ينظروا فيها بعناية لأن السؤال الذي تطرحه إيران معقول ومبرر تماما".
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بوريل-يشدد-على-أهمية-إعادة-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1053514658.html
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روسيا, الاتفاق النووي, إيران

المندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري

06:59 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
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كشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران ترغب بإحداث تغيير جذري بمسودة الاتفاق الخاص بالمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا، مشيرا إلى أن رغبة إيران في الحصول على ضمان بعدم انهيار الاتفاق لها ما يبررها.
وقال أوليانوف للصحفيين، اليوم السبت: "بحسب ما فهمت، كان لدى شركائنا الغربيين انطباع قوي بأن الجانب الإيراني اقترح تغييرًا جوهريًا، وإجراء تعديلات جذرية على مسودة الوثيقة النووية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الجولات الست السابقة. وبدا لهم هذا النهج راديكالي للغاية، ولهذا ظهر رد الفعل الحاد".
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وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أن هناك قاعدة في المحادثات النووية في فيينا مفادها أن "لا اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء، بمعنى أن التعديلات والتغييرات في الموقف ممكنة دائما، لكن من المستحسن أن تكون هذه التعديلات محسوبة ولا تتحول إلى عقبة في طريق التقدم. لذلك نحن لا نجعل الموقف دراماتيكيا".

وأضاف أوليانوف أن "كل المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة استمعوا لبعضهم البعض. المحادثات بدأت للتو ما قلناه أو قاله الإيرانيون والأمريكيون ليس آخر كلمة. لم يعد أحد بأن ذلك سيكون سهلا".

وتابع أوليانوف: "مطلب الإيرانيين بالضمانات واضح ومبرر تمامًا. يجب أن يكون هناك يقين بأن التجربة الخبيثة التي تمت في عهد دونالد ترامب مع سياسة الضغط الأقصى، والعقوبات الإضافية، لن تتكرر"، وفق تعبيره.
وقال المسؤول الروسي إنه إذا كانت إيران بحاجة إلى أي ضمانات أخرى، فيمكن مناقشتها أيضًا.

وأردف أوليانوف: "إيران بصفتها الطرف الأكثر اهتماما في ذلك الصدد يجب أن تقدم مقترحاتها. على الآخرين أن ينظروا فيها بعناية لأن السؤال الذي تطرحه إيران معقول ومبرر تماما".
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