بوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أمستردام - سبوتنيك. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، خلال إحاطة إعلامية، "الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، بالأمس."مضيفا: "تبادل الطرفان معلومات حول مفاوضات خطة العمل الشاملة والمشتركة القائمة في العاصمة النمساوية فيينا".وأكد ستانو، أن اجتماعات اللجنة المشتركة والشاملة تهدف إلى "إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وستستأنف اليوم في فيينا."يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، على أهمية إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس، كما تبادل الطرفان تطورات الاجتماعات القائمة لخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا.
أمستردام - سبوتنيك. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، خلال إحاطة إعلامية، "الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، بالأمس."
مضيفا: "تبادل الطرفان معلومات حول مفاوضات خطة العمل الشاملة والمشتركة القائمة في العاصمة النمساوية فيينا".
وأكد ستانو، أن اجتماعات اللجنة المشتركة والشاملة تهدف إلى "إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وستستأنف اليوم في فيينا."
يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.