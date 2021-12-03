تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بوريل-يشدد-على-أهمية-إعادة-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1053514658.html
بوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
بوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، على أهمية إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:19+0000
2021-12-03T13:19+0000
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047267326_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a7f089dda42332da4f22ed7b84c2bc7.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، خلال إحاطة إعلامية، "الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، بالأمس."مضيفا: "تبادل الطرفان معلومات حول مفاوضات خطة العمل الشاملة والمشتركة القائمة في العاصمة النمساوية فيينا".وأكد ستانو، أن اجتماعات اللجنة المشتركة والشاملة تهدف إلى "إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وستستأنف اليوم في فيينا."يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-دعوة-إسرائيل-لوقف-مفاوضات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-1053486074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047267326_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ddabdbc0055f00229319e82bed55c2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتفاق النووي الإيراني

بوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

13:19 GMT 03.12.2021
© REUTERSالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS
تابعنا عبر
شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، على أهمية إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس، كما تبادل الطرفان تطورات الاجتماعات القائمة لخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا.
أمستردام - سبوتنيك. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، خلال إحاطة إعلامية، "الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، بالأمس."
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
الخارجية الإيرانية تعلق على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي
أمس, 15:02 GMT
مضيفا: "تبادل الطرفان معلومات حول مفاوضات خطة العمل الشاملة والمشتركة القائمة في العاصمة النمساوية فيينا".
وأكد ستانو، أن اجتماعات اللجنة المشتركة والشاملة تهدف إلى "إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وستستأنف اليوم في فيينا."
يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:34 GMTالولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
14:33 GMT"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
14:30 GMTتظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور
14:19 GMTالحكومة المغربية ترفض تحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة
14:15 GMTانفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة
14:09 GMTمصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
14:08 GMTحماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
14:07 GMTسيف الإسلام يعود لسباق الانتخابات الرئاسية وحمدوك يرهن استمرار حكومته بتنفيذ "اتفاق ما بعد الانقلاب"
13:57 GMT"التعليم السعودية" تستثني المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس
13:53 GMTالرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء ويؤكد عدم العودة للوراء
13:46 GMTماكرون: نأمل تحقيق تقدم في لبنان خلال الساعات المقبلة
13:43 GMTهل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
13:42 GMTمالك صحيفة شهيرة يواجه السجن بسبب طليقته
13:39 GMT الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج
13:38 GMTالقذافي مجددا إلى السباق الانتخابي...والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
13:31 GMTالمغرب يحصل على الغاز بتكلفة أقل من الغاز الجزائري
13:30 GMTسوريا جاهزة لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان خلال أيام... فيديو وصور
13:28 GMTهل توجد خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران... غانتس يرد
13:19 GMTبوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
13:18 GMTميقاتي: ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة ولن أفعل المستحيل