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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الهند-تعلن-ثالث-إصابة-بـ-أوميكرون-1053539546.html
الهند تعلن ثالث إصابة بـ "أوميكرون"
الهند تعلن ثالث إصابة بـ "أوميكرون"
أعلنت الهند عن ثالث إصابة لديها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، والمعروف بـ "أوميكرون". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:38+0000
2021-12-04T10:38+0000
أخبار الهند اليوم
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال مسؤولون حكوميون إن "الهند رصدت ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون اليوم السبت"، لافتين إلى أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا يقترب من 35 مليونا.وعن الإصابة الثالثة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، أكد المسؤولون أنه ذكر يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد وجه السلطات الصحية بضرورة التركيز على البلدان المصنفة على أنها عالية الخطورة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور "أوميكرون"، ووصفها إياه بأنه "مثير للقلق".يشار إلى أن الهند كانت قد أعلنت، اليوم السبت، عن 8603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي الإصابات بلغ 34.62 مليون.يشار إلى أن الهند كانت قد احتفلت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوصول حملة التطعيم ضد مرض كورونا إلى مستوى التلقيح بمليار جرعة.وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على "تويتر"، يقول: "الهند تكتب التاريخ… نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي".واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. فيما أعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/بلينكن-الهند-حققت-إنجازا-استثنائيا-في-تطعيمات-كورونا-1050496386.html
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أخبار الهند اليوم, سلالة كورونا الجديدة

الهند تعلن ثالث إصابة بـ "أوميكرون"

10:38 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / NOAH SEELAMطبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس "كورونا" المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021.
طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / NOAH SEELAM
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أعلنت الهند عن ثالث إصابة لديها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، والمعروف بـ "أوميكرون".
وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال مسؤولون حكوميون إن "الهند رصدت ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون اليوم السبت"، لافتين إلى أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا يقترب من 35 مليونا.
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
بلينكن: الهند حققت إنجازا استثنائيا في تطعيمات كورونا
21 أكتوبر, 13:42 GMT
وعن الإصابة الثالثة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، أكد المسؤولون أنه ذكر يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد وجه السلطات الصحية بضرورة التركيز على البلدان المصنفة على أنها عالية الخطورة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور "أوميكرون"، ووصفها إياه بأنه "مثير للقلق".
يشار إلى أن الهند كانت قد أعلنت، اليوم السبت، عن 8603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي الإصابات بلغ 34.62 مليون.
يشار إلى أن الهند كانت قد احتفلت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوصول حملة التطعيم ضد مرض كورونا إلى مستوى التلقيح بمليار جرعة.
وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على "تويتر"، يقول: "الهند تكتب التاريخ… نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي".
واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. فيما أعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.
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