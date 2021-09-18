مسؤولة في مجموعة البريكس: لقاح "سبوتنيك V" أنقذ آلاف الأرواح في الهند

أكدت بورنيما أناند، رئيسة المنتدى الدولي لدول البريكس أن لقاح "سبوتنيك V " الروسي ساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا في الهند وإنقاذ آلاف الأرواح.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي في البلاد، خلال فترة الربيع، كان حرجا بسبب الكثافة السكانية العالية في المدن، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المساعدة التي قدمتها دول البريكس وروسيا الاتحادية ساهمت بشكل كبير في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت أناند في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية" :"سلمت روسيا الاتحادية الهند دفعة من لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا، وهذا سمح لنا بتسريع وتيرة التطعيم وإنقاذ آلاف الأرواح".

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الجمعة تسجيل 34 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة بنسبة 12.5% عن أعداد الإصابة التي تم تسجيلها يوم الخميس.