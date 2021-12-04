بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو الدوري الألماني بالفوز على دورتموند بـ3 أهداف مقابل 2... صور وفيديو
حسم بايرن ميونخ، اليوم السبت، كلاسيكو الدوري الألماني لصالحه مجددا، بعد تغلبه على غريمه بوروسيا دورتموند في عقر داره.
واستطاع بايرن ميونخ أخذ فوز صعب من بوروسيا دورتموند، واقتنص الفرصة لتسجيل 3 أهداف مقابل 2، ضمن منافسات الجولة 14.
بايرن ميونيخ @FCBayernAr يحسم مباراة القمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 3 - 2 في الدوري الألماني 🇩🇪 pic.twitter.com/WuULpQM4OB— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 4, 2021
🎥| اهداف مباراة (بايرن 3-2 دورتموند). #BVBFCB— الدوري الألماني (@bundesARB) December 4, 2021
pic.twitter.com/UuiAl8dYBM
🎥 | الاسطورة التاريخية مانويل نوير سعيد جداً بعد الانتصار 😍.— الدوري الألماني (@BUN_ARAB) December 4, 2021
pic.twitter.com/bDhfuynbGE
وجاءت ثلاثية بايرن ميونخ عبر الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي أدخل هدفين، أما الهدف الثالث وصل شباك الخصم بقدم الفرسني كينجسلي كومان، في الدقائق 9، 44 و77 من المباراة.
نجم دورتموند ارلينغ هالاند في الدوري الالماني 🔥🔥— أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 4, 2021
51 مباراة
51 هدف pic.twitter.com/83ANbQ0rf5
وأحرز جوليان براندت وإيرلينج هالاند هدفي بوروسيا دورتموند في الدقائق 5 و48 من المباراة.
🎥 - ماركو رويس وروبرت ليفاندوفسكي بعد المباراة . #BVBFCB pic.twitter.com/1YYlu2vgLx— الدوري الألماني (@BUN_ARAB) December 4, 2021
الجدير بالذكر، أن بايرن ميونخ، يكون قد ابتعد بصدارة البوندسليغا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي، وذلك بتحقيقه 34 نقطة، فيما توقف عداد بوروسيا دورتموند عند 30 نقطة فقط.