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ثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو
ثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو
تسبب ثوران بركان بإندونيسيا في تطاير الرماد والدخان إلى ارتفاع 40 ألف قدم في الهواء، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:43+0000
2021-12-04T12:43+0000
إندونيسيا
بركان
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ثار بركان جبل سيميرو في مدينة لوماجانغ، في جاوة الشرقية، حوالي الساعة 2:50 مساءً بالتوقيت المحلي.وتُظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالثوران التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السكان المحليين وهم يفرون من سحابة ضخمة من الدخان.وأظهرت مقاطع فيديو أخرى كيف غرقت المنطقة في الظلام حيث أصبحت سحب الرماد شديدة الكثافة فغطّت قرص الشمس وحجبت ضوءها.ونشر أحد سكان قرية مجاورة صورة للثوران أرفقها بـ "أصدقائي، أرجوكم صلوا من أجلي، آمل أن تكون عائلتي بخير".وقال ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانغ: "هذه حالة ملحة للغاية".وشهد العالم في وقت سابق نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/ أيلول، حيث غطت الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/علماء-يبتكرون-روبوتات-حية-عبر-تهجينها-مع-الضفادع-فيديو-1053544939.html
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إندونيسيا, بركان

ثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو

12:43 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón ثوران بركان آسو في كوماموتو، اليابان 20 أكتوبر 2021
ثوران بركان آسو في كوماموتو، اليابان 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
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تسبب ثوران بركان بإندونيسيا في تطاير الرماد والدخان إلى ارتفاع 40 ألف قدم في الهواء، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.
ثار بركان جبل سيميرو في مدينة لوماجانغ، في جاوة الشرقية، حوالي الساعة 2:50 مساءً بالتوقيت المحلي.
وتُظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالثوران التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السكان المحليين وهم يفرون من سحابة ضخمة من الدخان.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى كيف غرقت المنطقة في الظلام حيث أصبحت سحب الرماد شديدة الكثافة فغطّت قرص الشمس وحجبت ضوءها.
ضفدع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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ونشر أحد سكان قرية مجاورة صورة للثوران أرفقها بـ "أصدقائي، أرجوكم صلوا من أجلي، آمل أن تكون عائلتي بخير".
وقال ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانغ: "هذه حالة ملحة للغاية".
وشهد العالم في وقت سابق نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/ أيلول، حيث غطت الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.
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