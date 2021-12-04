ثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón ثوران بركان آسو في كوماموتو، اليابان 20 أكتوبر 2021
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
تسبب ثوران بركان بإندونيسيا في تطاير الرماد والدخان إلى ارتفاع 40 ألف قدم في الهواء، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.
ثار بركان جبل سيميرو في مدينة لوماجانغ، في جاوة الشرقية، حوالي الساعة 2:50 مساءً بالتوقيت المحلي.
وتُظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالثوران التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السكان المحليين وهم يفرون من سحابة ضخمة من الدخان.
16.50— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى كيف غرقت المنطقة في الظلام حيث أصبحت سحب الرماد شديدة الكثافة فغطّت قرص الشمس وحجبت ضوءها.
ونشر أحد سكان قرية مجاورة صورة للثوران أرفقها بـ "أصدقائي، أرجوكم صلوا من أجلي، آمل أن تكون عائلتي بخير".
Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB. pic.twitter.com/R5RgfAae3p— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2021
وقال ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانغ: "هذه حالة ملحة للغاية".
وشهد العالم في وقت سابق نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/ أيلول، حيث غطت الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.