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خبير: انتشار سلالة "أوميكرون" قد ينهي جائحة كورونا
خبير: انتشار سلالة "أوميكرون" قد ينهي جائحة كورونا
قال أناتولي ألتشتين، الأستاذ في مركز "غاماليا" الروسي، أن انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الجائحة في المستقبل. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T08:12+0000
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مجتمع
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وأضاف ألتشتين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "دلتا ستختفي، قد يأتي هذا المتحور مكانه، لكن لن يكون وباءا خطيرا. الآن نحو 3% يموتون بهذه السلالة، إذا انتشرت حقًا، فعلى الأرجح سوف تقل الحالات المرضية".هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".
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مجتمع

خبير: انتشار سلالة "أوميكرون" قد ينهي جائحة كورونا

08:12 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 08:20 GMT 04.12.2021)
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOامرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ساحل العاج، جنوب أفريقيا
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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قال أناتولي ألتشتين، الأستاذ في مركز "غاماليا" الروسي، أن انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الجائحة في المستقبل.
وأضاف ألتشتين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "دلتا ستختفي، قد يأتي هذا المتحور مكانه، لكن لن يكون وباءا خطيرا. الآن نحو 3% يموتون بهذه السلالة، إذا انتشرت حقًا، فعلى الأرجح سوف تقل الحالات المرضية".
وتابع: "إذا كان معدل وفيات الفيروس التاجي مشابهًا للإنفلونزا فسنفترض بالفعل أن الوباء قد انتهى".
أناتولي ألتشتين
الأستاذ في مركز "غاماليا" الروسي
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا في الإصابة مرة أخرى، وقالت إن بعض الطفرات التي اكتشفت في المتحور كانت مثيرة للقلق.
ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.
وقالت المنظمة في بيان، إن "اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".
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