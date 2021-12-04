https://arabic.sputniknews.com/20211204/خبير-سد-النهضة-اكتمل-بناؤه-بأكثر-من-80-وسيزيد-من-دخل-كل-إثيوبي-10-دولارات-أمريكية-1053540587.html

خبير: سد النهضة اكتمل بناؤه بأكثر من 80% وسيزيد من دخل كل إثيوبي 10 دولارات أمريكية

خبير: سد النهضة اكتمل بناؤه بأكثر من 80% وسيزيد من دخل كل إثيوبي 10 دولارات أمريكية

أكد خبير مائي إثيوبي أن "بناء سد النهضة اكتمل الآن بأكثر من 80 في المئة، ومن المتوقع أن يبدأ في إنتاج الطاقة ‏الكهرومائية جزئيا قريبا".‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T11:02+0000

2021-12-04T11:02+0000

2021-12-04T11:02+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار إثيوبيا

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وأشار المحاضر في هندسة الإمداد بالمياه والبيئة بجامعة هواسا، ميهريت دانانتو، أمس الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن "سد النهضة سيوفر للبلاد إمدادات كهربائية كافية ومستدامة لمدة 50 إلى 100 عام قادمة على الأقل".وتابع موضحا أن "الطاقة الكهرومائية تتميز بأنها نظيفة وبأسعار معقولة وصديقة اجتماعيا ومستدامة اقتصاديا ومقبولة فنيا".كما شدد أنوأضاف دانانتو أن "سد النهضة سيحفز بشكل كبير الاقتصاد العام للبلاد من خلال تغطية فجوة إمدادات الطاقة وزيادة عائدات تصدير الطاقة مما سيجعل إثيوبيا في النهاية قوة جيوسياسية لأفريقيا".ولفت إلى أن "أقل من 5 في المئة من الإثيوبيين الذين يعيشون في المناطق الريفية يحصلون على الكهرباء وهذا يؤثر بشدة على الأنشطة الاقتصادية". وأردف أنه "على الرغم من أن أكثر من 51 في المئة من المناطق الحضرية تحصل على إمدادات كهربائية، فإن الصناعات والمصانع تواجه نقصا في الطاقة وتنتظر الكهرباء لكي تعمل بكامل طاقتها".وأشار ميهريت دانانتو إلى أن "إثيوبيا تستخدم أقل من 2100 ميغاوات، وبالتالي فإن إضافة أكثر من 6000 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية التي سيتم الحصول عليها من سد النهضة ستلبي الاحتياجات المحلية وتزيد من إمكانات تصدير الطاقة الكهربائية في البلاد".وذكر كذلك أن "الطاقة الكهرومائية التي تزيد عن 6000 ميغاوات التي سيتم إنتاجها من سد النهضة مع قدرة الطاقة الكهربائية المثبتة الأخرى ستحفز بشكل فعال النشاط الاقتصادي العام للبلاد".وقال: "سيمكننا السد المائي من الحصول على أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا في المتوسط​​، وسيؤدي ذلك إلى زيادة دخل كل إثيوبي بمقدار 10 دولارات أمريكية، وستؤدي إمكانات الطاقة الكهربائية الإجمالية أيضا إلى تلبية قدرة الطاقة الكهربائية المطلوبة في إثيوبيا وتحفيز الصناعات وفوائدها الاقتصادية هائلة".وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا