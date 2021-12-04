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https://arabic.sputniknews.com/20211204/خرق-أمني-يثير-مخاوف-ضبط-مسافر-في-مطار-أمريكي-قادم-من-باربادوس-يحمل-معه-سلاحا-ناريا-1053557983.html
خرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا
خرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في مطار ميامي الدولي قادم من باربادوس، ويحمل معه سلاحا ‏ناريا محشوا بالذخيرة.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:35+0000
2021-12-04T16:35+0000
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ووصل المتهم، كاميرون هيندز، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من بريدجتاون في باربادوس إلى ميامي، بحسب قناة "إن بي سي 6" الأمريكية المحلية.وأفادت القناة أن كاميرون هيندز تم إيقافه عند نقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن النقل في مطار ميامي الدولي، عندما عثر الضباط على المسدس ضمن متعلقاته.وذكرت شرطة ميامي أن سلاح هيندز كان محملا بطلقات من عيار 32، وأنه اعترف بأنه استقل الطائرة وكان السلاح مخبأ في جيب سرواله، بحسب وسائل الإعلام.وتحقق إدارة أمن النقل الأمريكي في الخرق الأمني، وهو الذي أثار قلق الخبراء في سلامة الطيران.كما أخطرت إدارة أمن المواصلات السلطات في باربادوس بالخطأ الأمني.من ناحيته، أعرب خبير أمني فيدرالي في تصريحات لقناة "إن بي سي 6" عن قلقه مما يراه فشلا في الفحص الأمني.وقال الكابتن المتقاعد من شركة الخطوط الجوية الأمريكية، جاي رولينز، إنه يعتقد أن "هذا الحادث يقوض الإجراءات التي تم تنفيذها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لضمان رحلة آمنة للمسافرين الجويين وحماية الأمن القومي".وحكم على صاحب السلاح، كاميرون هيندز، بالسجن في ميامي، بعد أن وجهت إليه تهمة حمل سلاح مخفي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20190708/استئناف-المفاوضات-فنزويلا-باربادوس-1042194889.html
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أخبار العالم الآن, باربادوس

خرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا

16:35 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
© AFP 2021 / JOE RAEDLE
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ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في مطار ميامي الدولي قادم من باربادوس، ويحمل معه سلاحا ‏ناريا محشوا بالذخيرة.‏
ووصل المتهم، كاميرون هيندز، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من بريدجتاون في باربادوس إلى ميامي، بحسب قناة "إن بي سي 6" الأمريكية المحلية.
وأفادت القناة أن كاميرون هيندز تم إيقافه عند نقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن النقل في مطار ميامي الدولي، عندما عثر الضباط على المسدس ضمن متعلقاته.
وذكرت شرطة ميامي أن سلاح هيندز كان محملا بطلقات من عيار 32، وأنه اعترف بأنه استقل الطائرة وكان السلاح مخبأ في جيب سرواله، بحسب وسائل الإعلام.
وتحقق إدارة أمن النقل الأمريكي في الخرق الأمني، وهو الذي أثار قلق الخبراء في سلامة الطيران.
كما أخطرت إدارة أمن المواصلات السلطات في باربادوس بالخطأ الأمني.
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من ناحيته، أعرب خبير أمني فيدرالي في تصريحات لقناة "إن بي سي 6" عن قلقه مما يراه فشلا في الفحص الأمني.
وقال الكابتن المتقاعد من شركة الخطوط الجوية الأمريكية، جاي رولينز، إنه يعتقد أن "هذا الحادث يقوض الإجراءات التي تم تنفيذها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لضمان رحلة آمنة للمسافرين الجويين وحماية الأمن القومي".
وحكم على صاحب السلاح، كاميرون هيندز، بالسجن في ميامي، بعد أن وجهت إليه تهمة حمل سلاح مخفي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.
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16:35 GMTخرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا