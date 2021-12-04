خرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا

ووصل المتهم، كاميرون هيندز، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من بريدجتاون في باربادوس إلى ميامي، بحسب قناة "إن بي سي 6" الأمريكية المحلية.وأفادت القناة أن كاميرون هيندز تم إيقافه عند نقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن النقل في مطار ميامي الدولي، عندما عثر الضباط على المسدس ضمن متعلقاته.وذكرت شرطة ميامي أن سلاح هيندز كان محملا بطلقات من عيار 32، وأنه اعترف بأنه استقل الطائرة وكان السلاح مخبأ في جيب سرواله، بحسب وسائل الإعلام.وتحقق إدارة أمن النقل الأمريكي في الخرق الأمني، وهو الذي أثار قلق الخبراء في سلامة الطيران.كما أخطرت إدارة أمن المواصلات السلطات في باربادوس بالخطأ الأمني.من ناحيته، أعرب خبير أمني فيدرالي في تصريحات لقناة "إن بي سي 6" عن قلقه مما يراه فشلا في الفحص الأمني.وقال الكابتن المتقاعد من شركة الخطوط الجوية الأمريكية، جاي رولينز، إنه يعتقد أن "هذا الحادث يقوض الإجراءات التي تم تنفيذها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لضمان رحلة آمنة للمسافرين الجويين وحماية الأمن القومي".وحكم على صاحب السلاح، كاميرون هيندز، بالسجن في ميامي، بعد أن وجهت إليه تهمة حمل سلاح مخفي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.
من ناحيته، أعرب خبير أمني فيدرالي في تصريحات لقناة "إن بي سي 6" عن قلقه مما يراه فشلا في الفحص الأمني.
وقال الكابتن المتقاعد من شركة الخطوط الجوية الأمريكية، جاي رولينز، إنه يعتقد أن "هذا الحادث يقوض الإجراءات التي تم تنفيذها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لضمان رحلة آمنة للمسافرين الجويين وحماية الأمن القومي".
وحكم على صاحب السلاح، كاميرون هيندز، بالسجن في ميامي، بعد أن وجهت إليه تهمة حمل سلاح مخفي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.