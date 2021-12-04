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https://arabic.sputniknews.com/20211204/شعور-في-مؤخرة-الرأس-والظهر-قد-يكون-تحذيرا-من-ارتفاع-الكوليسترول-1053552313.html
شعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول
شعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول
يشير ارتفاع الكوليسترول إلى وجود اللويحات الدهنية في الدم، التي يمكن أن تلتصق بالجدران الداخلية للشرايين مسببة مشاكل صحية قد تتفاقم بمرور الوقت. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:34+0000
2021-12-04T14:34+0000
صداع
الكوليسترول
آلام الظهر
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وعندما تضيق الشرايين نتيجة لتراكم تلك اللويحات قد ينشأ ألم مزعج في مؤخرة الرأس والظهر، بحسب موقع "إكسبريس".عندما تنسد الشرايين تدريجيا، لا يتمكن الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى الأعضاء، وغالبا ما يكون الألم المصاحب لانسداد الشرايين في الصدر والساقين، ولكن وفقا لمصدر طبي، قد يحدث أيضا في مؤخرة الرأس.تقول مستشفيات Medicover التابعة لهيئة الرعاية الصحية البريطانية، إن الصداع المتكرر في مؤخرة الرأس قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.وتشير إلى أن "انسداد الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالرأس يسبب صداعا في مؤخرة الرأس".وإذا تركت هذه الحالة دون علاج حيث تسد لويحات الكوليسترول الأوعية الدموية، فيمكن أن تتمزق تلك الأوعية وتسبب سكتة دماغية.كما يمكن أن يحدث هذا الانسداد في الأوعية القطنية، وهي الشرايين الموجودة في أسفل الظهر.وجدت الدراسات التي تبحث في العلاقة بين آلام الظهر وارتفاع الكوليسترول أن ارتفاع نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة (HDL) وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد (LDL) يرتبط بشكل كبير بآلام أسفل الظهر.يشار إلى أن HDL(البروتين الدهني عالي الكثافة) معروف على نطاق واسع باسم الكوليسترول الجيد لأنه يزيل LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة "الكوليسترول الضار") من الجسم، مما يمنعه من سد الشرايين.تضيف Medicover أن "الشرايين المؤدية إلى أسفل الظهر هي من أوائل الشرايين في الجسم التي تتراكم فيها الترسبات وتظهر عليها علامات الانسداد".ويوضح التقرير أن "انخفاض تدفق الدم إلى الظهر يمكن أن يضعف الأقراص التي تعمل على تبطين الفقرات ويؤدي إلى انزلاق غضروفي مؤلم وانضغاط في الأعصاب".
https://arabic.sputniknews.com/20210302/خمس-طرق-لتقليل-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-1048248841.html
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صداع, الكوليسترول, آلام الظهر

شعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول

14:34 GMT 04.12.2021
© Depositphotos / Stockassoآلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Depositphotos / Stockasso
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يشير ارتفاع الكوليسترول إلى وجود اللويحات الدهنية في الدم، التي يمكن أن تلتصق بالجدران الداخلية للشرايين مسببة مشاكل صحية قد تتفاقم بمرور الوقت.
وعندما تضيق الشرايين نتيجة لتراكم تلك اللويحات قد ينشأ ألم مزعج في مؤخرة الرأس والظهر، بحسب موقع "إكسبريس".
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عندما تنسد الشرايين تدريجيا، لا يتمكن الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى الأعضاء، وغالبا ما يكون الألم المصاحب لانسداد الشرايين في الصدر والساقين، ولكن وفقا لمصدر طبي، قد يحدث أيضا في مؤخرة الرأس.
تقول مستشفيات Medicover التابعة لهيئة الرعاية الصحية البريطانية، إن الصداع المتكرر في مؤخرة الرأس قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
وتشير إلى أن "انسداد الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالرأس يسبب صداعا في مؤخرة الرأس".
وإذا تركت هذه الحالة دون علاج حيث تسد لويحات الكوليسترول الأوعية الدموية، فيمكن أن تتمزق تلك الأوعية وتسبب سكتة دماغية.
كما يمكن أن يحدث هذا الانسداد في الأوعية القطنية، وهي الشرايين الموجودة في أسفل الظهر.
وجدت الدراسات التي تبحث في العلاقة بين آلام الظهر وارتفاع الكوليسترول أن ارتفاع نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة (HDL) وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد (LDL) يرتبط بشكل كبير بآلام أسفل الظهر.
يشار إلى أن HDL(البروتين الدهني عالي الكثافة) معروف على نطاق واسع باسم الكوليسترول الجيد لأنه يزيل LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة "الكوليسترول الضار") من الجسم، مما يمنعه من سد الشرايين.
تضيف Medicover أن "الشرايين المؤدية إلى أسفل الظهر هي من أوائل الشرايين في الجسم التي تتراكم فيها الترسبات وتظهر عليها علامات الانسداد".
ويوضح التقرير أن "انخفاض تدفق الدم إلى الظهر يمكن أن يضعف الأقراص التي تعمل على تبطين الفقرات ويؤدي إلى انزلاق غضروفي مؤلم وانضغاط في الأعصاب".
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