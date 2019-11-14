إصابة كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد بانزلاق غضروفي

وقال أتليتيكو في بيان أصدره، اليوم: "أجرى الفريق الطبي في النادي بعض الفحوص على دييجو كوستا لتقييم الآلام التي يعاني منها في الرقبة خلال الأيام القليلة الماضية. أظهرت الفحوص أن المهاجم بفتق في القرص العنقي، وأنه سيتم تقييم حالته في الأيام القليلة المقبلة بواسطة أخصائيين في جراحة الأعصاب من أجل تحديد خطة العلاج المناسبة".

ولم يحدد أتليتيكو المدة التي سيغيب فيها كوستا، لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إنه لن يشارك في مباراة أتليتيكو القادمة في الدوري خارج ملعبه أمام غرناطة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم يحقق كوستا (31 عاما) نجاحا كبيرا في فترته الثانية مع أتليتيكو بعد عودته للنادي قادما من تشيلسي في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث شارك في التشكيلة الأساسية في ثماني من 11 مباراة لفريقه في الدوري هذا الموسم وسجل هدفين.