تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-استقالة-قرداحي-ستفتح-الباب-لإعادة-العلاقات-بين-لبنان-والسعودية-1053531725.html
ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:01+0000
2021-12-04T07:01+0000
2021-12-04T07:01+0000
أخبار لبنان
أخبار السعودية اليوم
فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050229733_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_91162020bb2322d428340a1df15d3da2.jpg
وجاء تصريح ماكرون خلال مغادرته لقطر صباح اليوم، عقب لقاءه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة، وذلك خلال جولته التي يقوم بها في المنطقة والخليج.وأضاف ماكرون أنه ناقش مع أمير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية، لافتا إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة.وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة الأزمة بين لبنان والدول الخليجية.وأشار ماكرون إلى ضرورة أن تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة.كما وجه ماكرون الشكر لقطر على دورها في عمليات الإجلاء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مشددا على أن فرنسا مستمرة في مكافحة تمويل المنظمات والأنشطة الإرهابية.وفي وقت سابق، كتب أمير قطر على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن العلاقات بين قطر وفرنسا تشهد نموا مطردا في مختلف مجالات التعاون بما فيها الاقتصاد والدفاع والأمن وتبادل الخبرات الثقافية والرياضية. وأوضح أنه بحث مع ماكرون تعزيز التعاون القائم بين البلدين، كما تبادلا الآراء بشأن أبرز قضايا المنطقة والعالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-هذا-هو-ثمن-استقالة-قرداحي-1053530963.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/صحيفة-تكشف-عن-الخطوات-المقبلة-بعد-استقالة-قرداحي-1053530485.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050229733_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_f3266c9fdc32d23d0a72461699e31a02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, فرنسا, إيمانويل ماكرون, أخبار قطر اليوم
ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وجاء
تصريح
ماكرون خلال مغادرته لقطر صباح اليوم، عقب لقاءه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة، وذلك خلال جولته التي يقوم بها في المنطقة والخليج.
وأضاف ماكرون أنه ناقش مع أمير قطر الوضع في الخليج و
لبنان
وقضايا استراتيجية وثنائية، لافتا إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة الأزمة بين لبنان والدول الخليجية.
وأشار
ماكرون
إلى ضرورة أن تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
كما وجه ماكرون الشكر لقطر على دورها في عمليات الإجلاء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مشددا على أن فرنسا مستمرة في مكافحة تمويل المنظمات والأنشطة الإرهابية.
وفي وقت سابق، كتب أمير قطر على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن العلاقات بين
قطر
وفرنسا تشهد نموا مطردا في مختلف مجالات التعاون بما فيها الاقتصاد والدفاع والأمن وتبادل الخبرات الثقافية والرياضية.
وأوضح أنه بحث مع ماكرون تعزيز التعاون القائم بين البلدين، كما تبادلا الآراء بشأن أبرز قضايا المنطقة والعالم.