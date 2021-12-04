ما هي قدرات صواريخ "ميتيس - إم 1" الروسية المضادة للدبابات؟

يمكن للجيوش استخدام منظومة صواريخ "ميتيس - إم 1" عن طريق حملها على الكتف أو تثبيتها على الأرض، وهو ما يجعلها واحدة من أخطر المنظومات الصاروخية الخارقة للدروع في العالم.يمكن استخدام صواريخ "ميتيس - إم 1" ضد الدبابات الموجودة في الخدمة في غالبية جيوش العالم، إضافة إلى أنها مصممة لتدمير الدبابات المطورة التي يمكن استخدامها في حروب المستقبل.تستطيع صواريخ "ميتيس - إم 1" أن تدمر المدرعات الخفيفة والتحصينات الدفاعية والمنشآت في نطاق يتراوح بين 80 و2000 متر.تعتمد منظومة "ميتيس - إم 1" على استخدام صواريخ عيار 130 ملم، يمكنها اختراق تدريع بسمك يتراوح بين 900 و950 ملم وهي مصممة للعمل في النهار والليل.
تمتلك روسيا أخطر أنواع الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات في العالم، التي لها تاريخ طويل من النجاحات العسكرية، ومنها صواريخ "ميتيس - إم 1"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي، في مصر.
يمكن للجيوش استخدام منظومة صواريخ "ميتيس - إم 1" عن طريق حملها على الكتف أو تثبيتها على الأرض، وهو ما يجعلها واحدة من أخطر المنظومات الصاروخية الخارقة للدروع في العالم.