مشروع "جريح الوطن" يطلق "بطاقات ذكية" خاصة بجرحى الحرب السورية

وتشمل هذه البطاقة الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي (شبه العسكرية)، ويبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.وأعلن المشروع عبر صفحته على "فيسبوك": "يمكن للجرحى من شريحة العجز الجزئي 60 بالمئة وحتى 79 بالمئة أو من ينوب عنهم مراجعة مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وصورة عن الهوية الشخصية وبيان قيد عائلي للمتزوجين، ساري المفعول لا تتجاوز مدة تصديقه ثلاثة أشهر".ويتكفل مشروع جريح الوطن بالنسبة لجرحى العجز الكلي بتزويد "مشروع البطاقة الذكية" بالمعلومات والوثائق المطلوبة لغاية إتمام الإجراءات المطلوبة ومن ثم إصدار البطاقة وتسليمها للجرحى ضمن هذه الشريحة.ويقوم موظفو "شركة البطاقة الذكية" بالتواصل مع جرحى العجز الجزئي واستكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة البطاقة وإعلام الجرحى ضمن هذه الشريحة بإمكانية مراجعتها لاستلام البطاقة من قبلهم شخصياً أو من ينوب عنهم قانونا، بموجب وكالة عامة سارية المفعول أو وكالة خاصة باستلام البطاقة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة تصديق الوكالة ثلاثة أشهر وذلك وفق رسائل نصية أو اتصال هاتفي.ويهدف برنامج المشروع التابع لـ"الأمانة السورية للتنمية" إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى، حيث يستهدف جوانب مُتعددة من الرعاية ما يجعله يتعدى مفهوم المُبادرة الفردية.وتشمل برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات مُتضمنة فقدان السمع والبصر، والتشوهات، فقدان الأطراف والشلل، بينما تُوفر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على النفس.
أطلق مشروع "جريح الوطن" بطاقة تحت مسمى "جريح الوطن" خاصة بجرحى العمليات الحربية المصابين بنسب عجز 40% وما فوق.
وتشمل هذه البطاقة الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي (شبه العسكرية)، ويبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.
وأعلن المشروع عبر صفحته على "فيسبوك": "يمكن للجرحى من شريحة العجز الجزئي 60 بالمئة وحتى 79 بالمئة أو من ينوب عنهم مراجعة مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وصورة عن الهوية الشخصية وبيان قيد عائلي للمتزوجين، ساري المفعول لا تتجاوز مدة تصديقه ثلاثة أشهر".
ويتكفل مشروع جريح الوطن بالنسبة لجرحى العجز الكلي بتزويد "مشروع البطاقة الذكية" بالمعلومات والوثائق المطلوبة لغاية إتمام الإجراءات المطلوبة ومن ثم إصدار البطاقة وتسليمها للجرحى ضمن هذه الشريحة.
ويقوم موظفو "شركة البطاقة الذكية" بالتواصل مع جرحى العجز الجزئي واستكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة البطاقة وإعلام الجرحى ضمن هذه الشريحة بإمكانية مراجعتها لاستلام البطاقة من قبلهم شخصياً أو من ينوب عنهم قانونا، بموجب وكالة عامة سارية المفعول أو وكالة خاصة باستلام البطاقة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة تصديق الوكالة ثلاثة أشهر وذلك وفق رسائل نصية أو اتصال هاتفي.
وتشمل برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات مُتضمنة فقدان السمع والبصر، والتشوهات، فقدان الأطراف والشلل، بينما تُوفر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على النفس.