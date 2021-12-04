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https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-فلسطيني-وإصابة-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-الشرقية-فيديو-1053554766.html
مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
أصيب شاب إسرائيلي بجروح إثر محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب إعلام عبري. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:16+0000
2021-12-04T15:25+0000
القدس الشرقية
عملية طعن
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وذكرت قناة "كان" الرسمية أن شابا عمره 20 عاما من اليهود المتشددين (الحريديم)، أصيب بجروح من متوسطة إلى خطيرة في رقبته وظهره بعد طعنه من قبل فلسطيني.وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في المكان أطلقت النار تجاه منفذ الهجوم وأصابته، دون التطرق إلى مدى خطورة إصابته، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في المكان.وتم نقل الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، لتلقي الرعاية الطبية.تأتي عملية الطعن هذه، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" بالقدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html
القدس الشرقية
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القدس الشرقية, عملية طعن

مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو

15:16 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 15:25 GMT 04.12.2021)
© AP Photo / Maya Alleruzzoمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أصيب شاب إسرائيلي بجروح إثر محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب إعلام عبري.
وذكرت قناة "كان" الرسمية أن شابا عمره 20 عاما من اليهود المتشددين (الحريديم)، أصيب بجروح من متوسطة إلى خطيرة في رقبته وظهره بعد طعنه من قبل فلسطيني.
موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
21 نوفمبر, 09:41 GMT
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في المكان أطلقت النار تجاه منفذ الهجوم وأصابته، دون التطرق إلى مدى خطورة إصابته، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في المكان.
وتم نقل الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، لتلقي الرعاية الطبية.
تأتي عملية الطعن هذه، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" بالقدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.
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