مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن شابا عمره 20 عاما من اليهود المتشددين (الحريديم)، أصيب بجروح من متوسطة إلى خطيرة في رقبته وظهره بعد طعنه من قبل فلسطيني.وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في المكان أطلقت النار تجاه منفذ الهجوم وأصابته، دون التطرق إلى مدى خطورة إصابته، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في المكان.وتم نقل الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، لتلقي الرعاية الطبية.تأتي عملية الطعن هذه، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" بالقدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية الموجودة في المكان أطلقت النار تجاه منفذ الهجوم وأصابته، دون التطرق إلى مدى خطورة إصابته، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في المكان.
وتم نقل الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، لتلقي الرعاية الطبية.
تأتي عملية الطعن هذه، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" بالقدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.