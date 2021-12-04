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https://arabic.sputniknews.com/20211204/منتخب-روسيا-للتنس-يصل-إلى-نهائي-كأس-ديفيس-لأول-مرة-منذ-عام-2007-1053553734.html
منتخب روسيا للتنس يصل إلى نهائي كأس ديفيس لأول مرة منذ عام 2007
منتخب روسيا للتنس يصل إلى نهائي كأس ديفيس لأول مرة منذ عام 2007
فاز المنتخب الروسي للتنس بنصف نهائي كأس ديفيز على حساب المنتخب الألماني ليصل إلى النهائي لأول مرة منذ 2007. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:56+0000
2021-12-04T14:56+0000
روسيا
رياضة
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فاز الروسي دانييل ميدفيديف على الألماني يان لينارد ستروف في مواجهتهما بنتيجة 6:4، 6:4، وأمضى لاعبا التنس ساعة و6 دقائق في الملعب.في وقت لاحق من اليوم السبت، سيعقد لقاء الزوجي، حيث سيلعب أصلان كاراتسيف وأندريه روبليف ضد كيفين كرافيتز وتيم بوتز.وفاز المنتخب الروسي مرتين بكأس ديفيس (2002،2006)، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الروسي في النهائي عام 2007.وفي النسخة الأخيرة، وصل لاعبو التنس الروس إلى نصف النهائي، حيث أوقفهم الفريق الكندي.
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روسيا, رياضة

منتخب روسيا للتنس يصل إلى نهائي كأس ديفيس لأول مرة منذ عام 2007

14:56 GMT 04.12.2021
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فاز المنتخب الروسي للتنس بنصف نهائي كأس ديفيز على حساب المنتخب الألماني ليصل إلى النهائي لأول مرة منذ 2007.
فاز الروسي دانييل ميدفيديف على الألماني يان لينارد ستروف في مواجهتهما بنتيجة 6:4، 6:4، وأمضى لاعبا التنس ساعة و6 دقائق في الملعب.
في وقت لاحق من اليوم السبت، سيعقد لقاء الزوجي، حيث سيلعب أصلان كاراتسيف وأندريه روبليف ضد كيفين كرافيتز وتيم بوتز.
وفاز المنتخب الروسي مرتين بكأس ديفيس (2002،2006)، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الروسي في النهائي عام 2007.
وفي النسخة الأخيرة، وصل لاعبو التنس الروس إلى نصف النهائي، حيث أوقفهم الفريق الكندي.
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