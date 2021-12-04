نائب أوكراني: الشعب أصبح رهينة لطموحات زيلينسكي

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات النائب الأوكراني الذي قال "اليوم وجدنا أنفسنا جميعا رهينة للطموحات الرئاسية وسوء فهم الرئيس لسلطاته ووظائفه وواجباته ودور المؤسسة في نظام سلطة الدولة".وأضاف قائلا: " الرئيس هو ضامن الدستور وهو ملزم بالعمل بموجب القانون، يجب أن يحكم وفقًا للقانون حصريًا ومراعاة جميع مواطني أوكرانيا. وأوضح كوزمين كيف وصف زيلينسكي أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات كأفراد "لسوء الحظ، يسمح رئيسنا لنفسه بالاتصال بمواطني بلده، يعتبرنا أشخاصًا لا يتفقون مع سياسته بالناس غير المرغوبين ويقوم باحتقارهم، إن هذا الأداء يدل على عدم احترام فكيف لنا احترامه هو أساسا".
أعلن النائب الأوكراني المعارض، رينات كوزمين، عن حزب "منتدى من أجل الحياة" اليوم السبت، أن الشعب الأوكراني بات رهينة لطموحات رئيسه فلاديمير زيلينسكي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات النائب الأوكراني الذي قال "اليوم وجدنا أنفسنا جميعا رهينة للطموحات الرئاسية وسوء فهم الرئيس لسلطاته ووظائفه وواجباته ودور المؤسسة في نظام سلطة الدولة".
وأضاف قائلا: " الرئيس هو ضامن الدستور وهو ملزم بالعمل بموجب القانون، يجب أن يحكم وفقًا للقانون حصريًا ومراعاة جميع مواطني أوكرانيا.
وأوضح كوزمين كيف وصف زيلينسكي أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات كأفراد "لسوء الحظ، يسمح رئيسنا لنفسه بالاتصال بمواطني بلده، يعتبرنا أشخاصًا لا يتفقون مع سياسته بالناس غير المرغوبين ويقوم باحتقارهم، إن هذا الأداء يدل على عدم احترام فكيف لنا احترامه هو أساسا".