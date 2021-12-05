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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئيس-الإيراني-نتابع-مسألة-رفع-العقوبات-عن-طهران-بحزم-ولدينا-الإرادة-لرفع-العقوبات-1053600136.html
الرئيس الإيراني: نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم... ولدينا الإرادة لرفع العقوبات
الرئيس الإيراني: نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم... ولدينا الإرادة لرفع العقوبات
قال الرئيس الإيراني إنه يتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم، وإن بلاده لديها الإرادة لرفع العقوبات. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:13+0000
2021-12-05T19:13+0000
2021-12-05T19:25+0000
أخبار إيران
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طهران -سبوتنيك. أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده أثبتت جديتها في مفاوضات فيينا، لافتًا إلى أن طهران بدأت المحادثات بهدف رفع العقوبات، ومشددا على السعي بكل الطرق من أجل إزالة العقوبات.وقال رئيسي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد: "بدأنا المفاوضات في فيينا بهدف رفع العقوبات ونسعى بشتى الطرق لإفشالها".وأكد "نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم وقدمنا نصين خلال محادثات فيينا عن العقوبات والقضايا النووية بناء على الاتفاق النووي". وتابع أن "كل جهودنا منصبة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد"، مضيفا "جادون في محادثات فيينا الجارية وأثبتنا للجميع ذلك ولدينا الإرادة الكافية لرفع العقوبات".
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أخبار إيران
الرئيس الإيراني: نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم... ولدينا الإرادة لرفع العقوبات 19:13 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 19:25 GMT 05.12.2021)
قال الرئيس الإيراني إنه يتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم، وإن بلاده لديها الإرادة لرفع العقوبات.
طهران -
سبوتنيك
. أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده أثبتت جديتها في مفاوضات فيينا، لافتًا إلى أن طهران بدأت المحادثات بهدف رفع العقوبات، ومشددا على السعي بكل الطرق من أجل إزالة العقوبات.
وقال رئيسي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد: "بدأنا
المفاوضات
في فيينا بهدف رفع العقوبات ونسعى بشتى الطرق لإفشالها".
وأكد "نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم وقدمنا نصين خلال محادثات فيينا عن العقوبات والقضايا النووية بناء على الاتفاق النووي".
وتابع أن "كل جهودنا منصبة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد"، مضيفا "جادون في محادثات فيينا الجارية وأثبتنا للجميع ذلك ولدينا الإرادة الكافية لرفع العقوبات".