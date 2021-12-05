الصحة العراقية تكشف موعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي أن البلاد في نهاية الموجة الثالثة من الجائحة.وأشار إلى أن هناك دولا دخلت في موجتين رابعة وخامسة، متوقعا دخول بلاده في الموجة الرابعة في الربيع المقبل.وقال إن فيروس كورونا يتحول ويتحور بين فترة وأخرى، موضحا أنه ظهرت حتى الآن سلالات كثيرة منها الخمس الرئيسة وهي ألفا، وبيتا، ودلتا، وداما وآخرها أوميكرون.وأكد أن استعدادات وزارة الصحة جيدة للغاية لمواجهة الموجة الرابعة، معتبرا أن الدخول فيها مسألة وقت.وعن عدد الإصابات وتطورها لوفيات، قال المسؤول العراقي إن الأمر يعتمد على التزام المواطنين بالوقاية والتطعيم باللقاح، بالإضافة للتطعيم بالجرعة الثالثة.ولفت إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار فيروس كورونا حتى وإن دخلت متحورات جديدة.ومنذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا يقل عن الألف حالة يوميا.