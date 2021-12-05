الوريثة الشرعية لعرش اليابان تحتفل بـ"سن الرشد" وتستعير "تاج خالتها"...فيديو
© AFP 2021 / Philip Fongفتيات ترتدي الزي التقليدي "هاكاما" لحفلات التخرج من الجامعة، يلتقطون صورًا تحت أزهار الكرز في حديقة كيتانومارو في طوكيو، اليابان 23 مارس 2021، حيث بدأ تفتح أشجار الكرز الشهيرة "ساكورا" في البلاد قبل أسبوعين تقريبًا من الموعد المحدد.
© AFP 2021 / Philip Fong
حضرت الأميرة أيكو، النسل الوحيد لأباطرة اليابان، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، احتفالات بلوغ سن الرشد في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو اليوم الأحد.
وقامت الأميرة أيكو، التي أتمت العشرين من عمرها يوم الأربعاء الماضي، بزيارة "محميات القصور الثلاثة" في القصر لتقديم الاحترام لأسلاف العائلة الإمبراطورية ومقدساتها حسب موقع "جابان تايمز".
愛子さまは皇居で成年の行事に臨まれました。ティアラと呼ばれる髪飾りや勲章を身につけたロングドレス姿の愛子さまは報道陣から「愛子さまおめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございます」と笑顔でこたえ、再び一礼してほほえまれました。https://t.co/E6ij4gU6ap#nhk_video pic.twitter.com/0SU3Zy7KkE— NHKニュース (@nhk_news) December 5, 2021
ثم حصلت الأميرة على "وسام التاج" الثمين المعروف بـ"غراند كوردون" من الإمبراطور في قاعة "هوو نو ما".
وترحب الأميرة في وقت لاحق من يوم الأحد بوالديها في نفس القاعة، حيث ترتدي الزي الرسمي وتضع التاج والزينة.
وتزور لاحقًا مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في "سينتو كاري غوشو" في طوكيو لأول مرة لتحية أجدادها، الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو.
【写真まとめ】女性皇族とティアラの歴史https://t.co/3epN6xRYvT— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) December 5, 2021
20歳の誕生日を迎え、成年皇族となった愛子さま。5日の行事でティアラ姿を初披露します。
愛子さまはティアラを新調せず、天皇陛下の妹の黒田清子さんに借りて行事に臨みます。女性皇族とティアラの歴史を写真でふりかえります（達） pic.twitter.com/nKiOGJzjcj
في وقت لاحق، تتلقي الأميرة، مع والديها، التمنيات الطيبة من أفراد الأسرة الإمبراطورية الآخرين، بما في ذلك ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، بالإضافة إلى رؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وأُلغيت كل أشكال الاحتفال التي تستوجب الازدحام، كإقامة أي مأدبة أو حفل شاي، كإجراء وقائي ضد فيروس.
天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、ティアラを着用したロングドレス姿で成年の行事に臨まれました。— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) December 5, 2021
愛子さまのこれまでの歩みを振り返る写真まとめはこちらです👇（留）https://t.co/vPnsmilyUC pic.twitter.com/dA9xHLTc9n
واختارت الأميرة أيكو عدم طلب تاج جديد، مراعاة للأشخاص الخاضعين للقيود وسط الوباء، وارتدت عوضُا عن ذلك تاجًا تستخدمه خالتها ساياكو كورودا، التي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب في عام 2005.
30 نوفمبر, 14:26 GMT
وتلقت أيكو التهنئة من قبل الوكيل الرئيسي للقصر الإمبراطوري وآخرين في مقر إقامتها يوم عيد ميلادها يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم تأجيل احتفالات بلوغ سن الرشد الكبرى إلى اليوم الأحد لإعطاء الأولوية لعملها الدراسي.
وتدرس أيكو الأدب الياباني في جامعة "غاكوشوين" في طوكيو.