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الوريثة الشرعية لعرش اليابان تحتفل بـ"سن الرشد" وتستعير "تاج خالتها"...فيديو
الوريثة الشرعية لعرش اليابان تحتفل بـ"سن الرشد" وتستعير "تاج خالتها"...فيديو
حضرت الأميرة أيكو، النسل الوحيد لأباطرة اليابان، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، احتفالات بلوغ سن الرشد في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو اليوم الأحد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T08:00+0000
2021-12-05T08:00+0000
اليابان
إمبراطور اليابان
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وقامت الأميرة أيكو، التي أتمت العشرين من عمرها يوم الأربعاء الماضي، بزيارة "محميات القصور الثلاثة" في القصر لتقديم الاحترام لأسلاف العائلة الإمبراطورية ومقدساتها حسب موقع "جابان تايمز".ثم حصلت الأميرة على "وسام التاج" الثمين المعروف بـ"غراند كوردون" من الإمبراطور في قاعة "هوو نو ما".وترحب الأميرة في وقت لاحق من يوم الأحد بوالديها في نفس القاعة، حيث ترتدي الزي الرسمي وتضع التاج والزينة.وتزور لاحقًا مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في "سينتو كاري غوشو" في طوكيو لأول مرة لتحية أجدادها، الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو.في وقت لاحق، تتلقي الأميرة، مع والديها، التمنيات الطيبة من أفراد الأسرة الإمبراطورية الآخرين، بما في ذلك ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، بالإضافة إلى رؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.وأُلغيت كل أشكال الاحتفال التي تستوجب الازدحام، كإقامة أي مأدبة أو حفل شاي، كإجراء وقائي ضد فيروس.واختارت الأميرة أيكو عدم طلب تاج جديد، مراعاة للأشخاص الخاضعين للقيود وسط الوباء، وارتدت عوضُا عن ذلك تاجًا تستخدمه خالتها ساياكو كورودا، التي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب في عام 2005.وتلقت أيكو التهنئة من قبل الوكيل الرئيسي للقصر الإمبراطوري وآخرين في مقر إقامتها يوم عيد ميلادها يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم تأجيل احتفالات بلوغ سن الرشد الكبرى إلى اليوم الأحد لإعطاء الأولوية لعملها الدراسي.وتدرس أيكو الأدب الياباني في جامعة "غاكوشوين" في طوكيو.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/لغط-في-اليابان-بسبب-زواج-أميرة-وولي-العهد-غاضب-من-وسائل-الإعلام-1053411394.html
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اليابان, إمبراطور اليابان

الوريثة الشرعية لعرش اليابان تحتفل بـ"سن الرشد" وتستعير "تاج خالتها"...فيديو

08:00 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / Philip Fongفتيات ترتدي الزي التقليدي "هاكاما" لحفلات التخرج من الجامعة، يلتقطون صورًا تحت أزهار الكرز في حديقة كيتانومارو في طوكيو، اليابان 23 مارس 2021، حيث بدأ تفتح أشجار الكرز الشهيرة "ساكورا" في البلاد قبل أسبوعين تقريبًا من الموعد المحدد.
فتيات ترتدي الزي التقليدي هاكاما لحفلات التخرج من الجامعة، يلتقطون صورًا تحت أزهار الكرز في حديقة كيتانومارو في طوكيو، اليابان 23 مارس 2021، حيث بدأ تفتح أشجار الكرز الشهيرة ساكورا في البلاد قبل أسبوعين تقريبًا من الموعد المحدد. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
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حضرت الأميرة أيكو، النسل الوحيد لأباطرة اليابان، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، احتفالات بلوغ سن الرشد في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو اليوم الأحد.
وقامت الأميرة أيكو، التي أتمت العشرين من عمرها يوم الأربعاء الماضي، بزيارة "محميات القصور الثلاثة" في القصر لتقديم الاحترام لأسلاف العائلة الإمبراطورية ومقدساتها حسب موقع "جابان تايمز".
ثم حصلت الأميرة على "وسام التاج" الثمين المعروف بـ"غراند كوردون" من الإمبراطور في قاعة "هوو نو ما".
وترحب الأميرة في وقت لاحق من يوم الأحد بوالديها في نفس القاعة، حيث ترتدي الزي الرسمي وتضع التاج والزينة.
وتزور لاحقًا مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في "سينتو كاري غوشو" في طوكيو لأول مرة لتحية أجدادها، الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو.
في وقت لاحق، تتلقي الأميرة، مع والديها، التمنيات الطيبة من أفراد الأسرة الإمبراطورية الآخرين، بما في ذلك ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، بالإضافة إلى رؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وأُلغيت كل أشكال الاحتفال التي تستوجب الازدحام، كإقامة أي مأدبة أو حفل شاي، كإجراء وقائي ضد فيروس.
واختارت الأميرة أيكو عدم طلب تاج جديد، مراعاة للأشخاص الخاضعين للقيود وسط الوباء، وارتدت عوضُا عن ذلك تاجًا تستخدمه خالتها ساياكو كورودا، التي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب في عام 2005.
ولي العهد الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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30 نوفمبر, 14:26 GMT
وتلقت أيكو التهنئة من قبل الوكيل الرئيسي للقصر الإمبراطوري وآخرين في مقر إقامتها يوم عيد ميلادها يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم تأجيل احتفالات بلوغ سن الرشد الكبرى إلى اليوم الأحد لإعطاء الأولوية لعملها الدراسي.
وتدرس أيكو الأدب الياباني في جامعة "غاكوشوين" في طوكيو.
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