تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بشكل-فاضح-فتاة-ترقص-في-أحد-شوارع-الرياض-ليلا-فيديو-1053576435.html
بشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو
بشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في المجتمع لفتاة ترقص في وسط أحد شوارع الرياض. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:17+0000
2021-12-05T10:17+0000
الرياض
فتاة
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104296/14/1042961453_0:7:2887:1631_1920x0_80_0_0_99d4f02e053ec586219e8d4ee38cbf5c.jpg
وأظهر الفيديو المتداول في السعودية قيام فتاة مجهولة بالخروج من السيارة والرقص بشكل فاضح في أحد شوارع العاصمة الرياض.وعلق بعض شهود العيان على ما رأوه من قبل الفتاة قائلين "دنيا صايعة يابا فلتانة وهي سكرانة"وندد العديد من السعوديين بهذا المشهد، وطالبوا السلطات بالتدخل والقبض على الراقصة والرجل الذي كان معها.
الرياض
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104296/14/1042961453_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3d99b42307358bc0008e96bb8b423f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرياض, فتاة, السعودية

بشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو

10:17 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilاحتفالات في شوارع الرياض في السعودية باليوم الوطني للملكة
احتفالات في شوارع الرياض في السعودية باليوم الوطني للملكة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في المجتمع لفتاة ترقص في وسط أحد شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو المتداول في السعودية قيام فتاة مجهولة بالخروج من السيارة والرقص بشكل فاضح في أحد شوارع العاصمة الرياض.
وعلق بعض شهود العيان على ما رأوه من قبل الفتاة قائلين "دنيا صايعة يابا فلتانة وهي سكرانة"
وندد العديد من السعوديين بهذا المشهد، وطالبوا السلطات بالتدخل والقبض على الراقصة والرجل الذي كان معها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:42 GMTصحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة
10:40 GMTالإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية
10:37 GMTالأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
10:34 GMTالسيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو
10:27 GMTمصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة لقاح من "أسترازينيكا"
10:20 GMTبينيت: حان الوقت لاستخدام وسائل مختلفة أمام إيران
10:17 GMTبشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو
10:12 GMTمعلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة
10:04 GMTالصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
09:58 GMTمتطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"
09:54 GMTقرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج
09:54 GMTوفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد
09:51 GMTجعجع: استقالة قرداحي ضربة قوية لحزب الله
09:47 GMTإيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
09:43 GMTطائرة روسية "برمائية" تظهر كفاءة عالية... فيديو
09:41 GMTإيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران
09:38 GMTهل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟
09:35 GMTتويتر يوقف حسابات مستخدمين عن طريق الخطأ بعد "تقارير خبيثة"
09:33 GMT"كيو- إت"... تطبيق كويتي جديد للخدمات الصحية
09:19 GMTتقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين