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https://arabic.sputniknews.com/20211205/تركيا-تشترط-الانسحاب-المتزامن-للقوات-الأجنبية-من-ليبيا-ومبادرة-فرنسية-سعودية-لإنهاء-أزمة-لبنان-1053586179.html
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان
أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، الفريق فرج الصوصاع، أن أنقرة وافقت على طلب اللجنة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، شريطة أن يكون الانسحاب... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:44+0000
2021-12-05T13:44+0000
راديو سبوتنيك
عالم سبوتنيك
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تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا... مبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان ودول الخليج
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا... مبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان ودول الخليج
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبياوأوضح الفريق فرج الصوصاع أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".وأشار الصوصاع إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".وأكد على أن تركيا تساهم في إيجاد حلول عملية داخلية للصراعات في دول المنطقة التي تشكل اهتمام لكافة دول المحور العربي والتركي أيضا".الرئيس الفرنسي يعلن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروتأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة فرنسية سعودية لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.و أكد الطرفان في بيان الاتفاق على إنشاء آلية سعودية-فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".ونفى أن تكون المبادرة بديلا للمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان، مؤكدا "المبادرة الفرنسية الفرنسية لحل الأزمة بلبنان تعنى بالشأن الاقتصادي ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة، ولا علاقة لها بالموضوع اللبناني السعودي".الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرةقال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد.وحث الطبوبي الرئيس التونسي على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الإصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.وأضاف المليكي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن عزلة تونس دوليًا ستزيد وسيزداد انهيار العملة التونسية أكثر وسنقترب من سيناريو أسود لا نريده، بحسب قوله.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...
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تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان

13:44 GMT 05.12.2021
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا... مبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان ودول الخليج
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أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، الفريق فرج الصوصاع، أن أنقرة وافقت على طلب اللجنة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.

تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وأوضح الفريق فرج الصوصاع أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".
وأشار الصوصاع إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد حسن، إن "تركيا تبدي أولوية لتخفيف حدة النزاع مع دول المنطقة"، وذلك بعد "حركة المصالحات التركية مع دول المنطقة".
وأكد على أن تركيا تساهم في إيجاد حلول عملية داخلية للصراعات في دول المنطقة التي تشكل اهتمام لكافة دول المحور العربي والتركي أيضا".
ولفت إلى أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، "جزء من توافقات تركية مع الإمارات، وضمن الملفات التي تمت مناقشتها بين لجنة المتابعة المصرية التركية قبل شهرين في الاجتماعات السابقة، وكذلك جزء من إصلاحات تركيا للخلافات التي نتجت مع دول الربيع العربي".

الرئيس الفرنسي يعلن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة فرنسية سعودية لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.
وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
و أكد الطرفان في بيان الاتفاق على إنشاء آلية سعودية-فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".
في هذا الإطار، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن "المبادرة الفرنسية السعودية خطوة أولى في معالجة المشكلة بين السعودية ولبنان".
ونفى أن تكون المبادرة بديلا للمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان، مؤكدا "المبادرة الفرنسية الفرنسية لحل الأزمة بلبنان تعنى بالشأن الاقتصادي ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة، ولا علاقة لها بالموضوع اللبناني السعودي".
وفي حديثه إلى برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع على راديو سبوتنيك، لفت إلى أن باريس تعمل جاهدة لمساعدة بيروت للخروج من المشاكل التي حصلت مؤخرا وتراكمت، قائلا "فرنسا دائما تساعدنا للخروج من الأزمة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها".

الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرة

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد.
وحث الطبوبي الرئيس التونسي على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الإصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.
في هذا الصدد، قال حاتم المليكي النائب المستقل بالبرلمان التونسي، إن الاتحاد العام للتونسي للشغل من خلال خطاب الأمين العام، نور الدين الطبوبي، أصبح يبحث عن حلول جديدة مع تنامي ضغط الأزمة الاقتصادية ومحاولة "جماعة الإخوان" العودة للساحة السياسية بما يهدد بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو وهو ما يرفضه قطاع واسع من الشعب التونسي.
وأضاف المليكي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن عزلة تونس دوليًا ستزيد وسيزداد انهيار العملة التونسية أكثر وسنقترب من سيناريو أسود لا نريده، بحسب قوله.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...
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13:44 GMTتركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان
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