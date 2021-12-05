تقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين

وأخبرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقريرها معنى الحروف والأرقام الموجودة على تذاكر الطيران.وبحسب التقرير، في حال تذكرة السفر كانت تحتوي على رمز SSSS (اختيار الفحص الأمني الثانوي)، فذلك يعني أن هناك خطر أن تتأخر عن رحلتك، بمعنى آخر يعني ذلك أن هناك إجراءات إضافية على المسافرين تتعلق بالأمن والفحص الإضافي.وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أمن المطارات أنهم يوصون الركاب المسافرين الذين تحتوي تذكرتهم على هذه الأرقام بالقدوم إلى المطار في وقت باكر لكي يتسنى تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم وعرض حقائبهم.وتابع التقرير أن الرمز يتواجد في أغلب الأحيان على تذاكر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا، مشيرا إلى أن الرمز قد يكشف أيضا عن مكان اتجاه الرحلة من خلال رقم معين. فالرقم إذا كان زوجيا، فذلك يعني أنك متجه شرقا أو شمالا وفي حال كان فرديا، فذلك يعني أن الرحلة متجهة غربا أو جنوبا.وختم التقرير بملاحظة هامة شدد عليها الخبراء:
وبحسب التقرير، في حال تذكرة السفر كانت تحتوي على رمز SSSS (اختيار الفحص الأمني الثانوي)، فذلك يعني أن هناك خطر أن تتأخر عن رحلتك، بمعنى آخر يعني ذلك أن هناك إجراءات إضافية على المسافرين تتعلق بالأمن والفحص الإضافي.
وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أمن المطارات أنهم يوصون الركاب المسافرين الذين تحتوي تذكرتهم على هذه الأرقام بالقدوم إلى المطار في وقت باكر لكي يتسنى تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم وعرض حقائبهم.
وتابع التقرير أن الرمز يتواجد في أغلب الأحيان على تذاكر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا، مشيرا إلى أن الرمز قد يكشف أيضا عن مكان اتجاه الرحلة من خلال رقم معين. فالرقم إذا كان زوجيا، فذلك يعني أنك متجه شرقا أو شمالا وفي حال كان فرديا، فذلك يعني أن الرحلة متجهة غربا أو جنوبا.
وختم التقرير بملاحظة هامة شدد عليها الخبراء:
أ"إذا رأيت الأحرف GTE على بطاقة الصعود إلى الطائرة، فذلك يعني أنك قد لا تحصل على مقعد خاص بك على متنها، لأنه قد تم بيعها لاكثر من شخص وهناك حجز زائد".