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https://arabic.sputniknews.com/20211205/تقرير-يكشف-أسرار-الأرقام-الموجودة-على-تذاكر-طيران-المسافرين-1053573703.html
تقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين
تقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين
كشف تقرير صحفي بريطاني معلومات وتفاصيل هامة تتعلق بالتذكرة أو بطاقة المسافر التي تخوله الصعود إلى الطائرة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:19+0000
2021-12-05T09:19+0000
منوعات
طائرة
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وأخبرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقريرها معنى الحروف والأرقام الموجودة على تذاكر الطيران.وبحسب التقرير، في حال تذكرة السفر كانت تحتوي على رمز SSSS (اختيار الفحص الأمني ​​الثانوي)، فذلك يعني أن هناك خطر أن تتأخر عن رحلتك، بمعنى آخر يعني ذلك أن هناك إجراءات إضافية على المسافرين تتعلق بالأمن والفحص الإضافي.وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أمن المطارات أنهم يوصون الركاب المسافرين الذين تحتوي تذكرتهم على هذه الأرقام بالقدوم إلى المطار في وقت باكر لكي يتسنى تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم وعرض حقائبهم.وتابع التقرير أن الرمز يتواجد في أغلب الأحيان على تذاكر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا، مشيرا إلى أن الرمز قد يكشف أيضا عن مكان اتجاه الرحلة من خلال رقم معين. فالرقم إذا كان زوجيا، فذلك يعني أنك متجه شرقا أو شمالا وفي حال كان فرديا، فذلك يعني أن الرحلة متجهة غربا أو جنوبا.وختم التقرير بملاحظة هامة شدد عليها الخبراء:
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منوعات, طائرة

تقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين

09:19 GMT 05.12.2021
© Photo / StockSnap/Pixabay صالون الطائرة
صالون الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Photo / StockSnap/Pixabay
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كشف تقرير صحفي بريطاني معلومات وتفاصيل هامة تتعلق بالتذكرة أو بطاقة المسافر التي تخوله الصعود إلى الطائرة.
وأخبرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقريرها معنى الحروف والأرقام الموجودة على تذاكر الطيران.
وبحسب التقرير، في حال تذكرة السفر كانت تحتوي على رمز SSSS (اختيار الفحص الأمني ​​الثانوي)، فذلك يعني أن هناك خطر أن تتأخر عن رحلتك، بمعنى آخر يعني ذلك أن هناك إجراءات إضافية على المسافرين تتعلق بالأمن والفحص الإضافي.
وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أمن المطارات أنهم يوصون الركاب المسافرين الذين تحتوي تذكرتهم على هذه الأرقام بالقدوم إلى المطار في وقت باكر لكي يتسنى تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم وعرض حقائبهم.
وتابع التقرير أن الرمز يتواجد في أغلب الأحيان على تذاكر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا، مشيرا إلى أن الرمز قد يكشف أيضا عن مكان اتجاه الرحلة من خلال رقم معين. فالرقم إذا كان زوجيا، فذلك يعني أنك متجه شرقا أو شمالا وفي حال كان فرديا، فذلك يعني أن الرحلة متجهة غربا أو جنوبا.
وختم التقرير بملاحظة هامة شدد عليها الخبراء:

أ"إذا رأيت الأحرف GTE على بطاقة الصعود إلى الطائرة، فذلك يعني أنك قد لا تحصل على مقعد خاص بك على متنها، لأنه قد تم بيعها لاكثر من شخص وهناك حجز زائد".

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