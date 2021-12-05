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https://arabic.sputniknews.com/20211205/جحا-أحد-نجوم-افتتاح-كأس-العرب-الممثل-السوري-فايز-قزق-في-حديث-لـسبوتنيكعن-البطولة-1053595721.html
"جحا" أحد نجوم افتتاح كأس العرب.. الممثل السوري فايز قزق في حديث لـ"سبوتنيك"عن البطولة
"جحا" أحد نجوم افتتاح كأس العرب.. الممثل السوري فايز قزق في حديث لـ"سبوتنيك"عن البطولة
افتتحت بطولة "كأس العرب" بحفل مميز شهد فقرات متنوعة من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، كما وتم استحضار شخصية "جحا" التاريخية لتوجيه رسائل حول ماضي العرب... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T17:15+0000
2021-12-05T17:16+0000
العالم العربي
مجتمع
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ولعب دور هذه الشخصية التاريخية الممثل السوري فايز قزق، الذي تحدث في لقاء عن "سبوتنيك" عن هذه الشخصية ورسالتها بالإضافة لأمور أخرى تتعلق بالبطولة.وحول مشاركته في حفل الافتتاح قال قزق: "دعيت إلى هذه البطولة المقامة في الدوحة لتمثيل هذه الشخصية، ودرست الموضوع حيث أن الشباب العربي يلتقون في حدث رياضي وفي عاصمة عربية ستحتضن كأس العالم قريبا، والمشاركة في هذا الحفل ستكون لطيفة وفعلا أتيت الى الدوحة وبدأت تمارين لأداء هذه الشخصية من حوالي الشهرين، أول مرة من خلال دراسة النص الذي كان في البداية طويلا ليتم لاحقا اختصاره ووضعه ضمن إطار لطيف ببداية ونهاية الافتتاح".وتابع قائلا: "شخصية جحا معروفة تاريخيا في الوجدان العربي، حتى أنه يوجد لدى بعض الأمم الأخرى مثل إيران وكازاخستان يوجد لديهم مثل هذه الشخصية الكاريكاتورية التي تتنقل من مكان لآخر، ومن مجتمع لآخر، تحمل أغنية أحيانا وأحيانا نقدا اجتماعيا أو اقتصاديا بشكل خفيف، وبشكل كاريكاتوري ساخر أحيانا أخرى، ولديه حمار يحمله بجميع الأشياء التي قد تكون مفيدة في التنقل، بالإضافة لكل أنواع الوجدانيات التي يمكن أن تكون في رأس جحا".وحول تحضيرات قطر لبطولة كأس العالم، حيث تعتبر بطولة كأس العرب بمثابة "بروفا" للبطولة العالمية، أجاب قزق، لقد زرت أكثر من ملعب وتابعت قبل قدومي إلى الدوحة عن طريق الإعلام التحضيرات هنا، وأشاهد الأبنية الجديدة بالنسبة للدوحة وأعتقد أن الأمر سيكون هاما جدا لبلد وعاصمة عربية أن تستضيف هذا الحدث الهائل الذي يجمع أمم الأرض على أرض عربية. وأنا فخور بهذا الأمر،وحول إمكانية مشاهدته بحفل افتتاح كأس العالم، أجاب قزق، ممازحا أن شخصية "جحا" عربية وليست عالمية، أو من خلال شخصية أخرى، أجاب ممكن، لكن "جحا" شخصية عربية كان لها أثر لطيف في حفل الافتتاح مع كل هذه الزخرفات على مستوى اللباس وما يود هذا العربي القادم من التاريخ أن يقوله لعرب اليوم، الذين فرقتهم الظروف فأتمنى أن يكون هناك "جحا" أجنبيا يقدم من قبل ممثل آخر. وأعتقد أنه سيكون هناك تحضيرات مختلفة تتناسب مع حجم وسمعة كأس العالم.قزق: أنا متابع قديم للكرة السوريةوحول متابعته للمنتخب السوري وأدائه في البطولة، أجاب قزق، أنا متابع قديم للكرة السورية من أيام الطفولة من زمن جورج مختار، وعبد القادر كردغلي.وأضاف: حضرت لقاء المنتخب التونسي، واستمتعت به وكنت بين الجمهور، وظهر المنتخب بشكل مختلف عن الفريق الذي لعب في لقاء الإمارات، وأحب جميع لاعبي المنتخب. وقد بدا أن المنتخب قد انتفض في لقاء تونس، ليسجل هدفين.الدراما السورية إلى أين؟وبعيدا عن الرياضة وإلى أين تتجه الدراما السورية، قال قزق، أن الدراما السورية تتجه إلى مزيد من التألق في المرحلة القادمة فهناك العديد من الأعمال داخل وخارج سوريا، تعتمد على السوريين في مصر ولبنان والخليج، على مستويات التمثيل والإخراج والإعلام.وقال قزق مختتما: "هؤلاء جميعهم سوريون ويحق لنا أن نفاخر بهم، كنا نود أن نكون على أرضنا ولكن من غير المسموح أن نكون على أراضينا كعرب، حتى هذه اللحظة، فالكيان الصهيوني و"سايكس بيكو" موجودان".
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العالم العربي, مجتمع, фото

"جحا" أحد نجوم افتتاح كأس العرب.. الممثل السوري فايز قزق في حديث لـ"سبوتنيك"عن البطولة

17:15 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 17:16 GMT 05.12.2021)
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افتتحت بطولة "كأس العرب" بحفل مميز شهد فقرات متنوعة من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، كما وتم استحضار شخصية "جحا" التاريخية لتوجيه رسائل حول ماضي العرب ومستقبلهم.
ولعب دور هذه الشخصية التاريخية الممثل السوري فايز قزق، الذي تحدث في لقاء عن "سبوتنيك" عن هذه الشخصية ورسالتها بالإضافة لأمور أخرى تتعلق بالبطولة.
وحول مشاركته في حفل الافتتاح قال قزق: "دعيت إلى هذه البطولة المقامة في الدوحة لتمثيل هذه الشخصية، ودرست الموضوع حيث أن الشباب العربي يلتقون في حدث رياضي وفي عاصمة عربية ستحتضن كأس العالم قريبا، والمشاركة في هذا الحفل ستكون لطيفة وفعلا أتيت الى الدوحة وبدأت تمارين لأداء هذه الشخصية من حوالي الشهرين، أول مرة من خلال دراسة النص الذي كان في البداية طويلا ليتم لاحقا اختصاره ووضعه ضمن إطار لطيف ببداية ونهاية الافتتاح".
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyالممثل السوري فايز قزق خلال أداء شخصية جحا في افتتاح كأس العرب بقطر
الممثل السوري فايز قزق خلال أداء شخصية جحا في افتتاح كأس العرب بقطر - سبوتنيك عربي
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© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
الممثل السوري فايز قزق خلال أداء شخصية جحا في افتتاح كأس العرب بقطر
وتابع قائلا: "شخصية جحا معروفة تاريخيا في الوجدان العربي، حتى أنه يوجد لدى بعض الأمم الأخرى مثل إيران وكازاخستان يوجد لديهم مثل هذه الشخصية الكاريكاتورية التي تتنقل من مكان لآخر، ومن مجتمع لآخر، تحمل أغنية أحيانا وأحيانا نقدا اجتماعيا أو اقتصاديا بشكل خفيف، وبشكل كاريكاتوري ساخر أحيانا أخرى، ولديه حمار يحمله بجميع الأشياء التي قد تكون مفيدة في التنقل، بالإضافة لكل أنواع الوجدانيات التي يمكن أن تكون في رأس جحا".
"المسألة هنا مرتبطة بشخصية معروفة بالوجدان العربي وكانت قادرة على نقل بعض النقد بشكل ساخر وكاريكاتوري".
الفنان السوري فايز قزق - سبوتنيك عربي
فايز قزق
فنان وممثل سوري
وحول تحضيرات قطر لبطولة كأس العالم، حيث تعتبر بطولة كأس العرب بمثابة "بروفا" للبطولة العالمية، أجاب قزق، لقد زرت أكثر من ملعب وتابعت قبل قدومي إلى الدوحة عن طريق الإعلام التحضيرات هنا، وأشاهد الأبنية الجديدة بالنسبة للدوحة وأعتقد أن الأمر سيكون هاما جدا لبلد وعاصمة عربية أن تستضيف هذا الحدث الهائل الذي يجمع أمم الأرض على أرض عربية. وأنا فخور بهذا الأمر،

وأتصور أن التحضيرات والتنظيمات وكل ما رأيته من إجراءات للأمان وما يتعلق بحركة الجمهور خلال كأس العرب أعتقد أنه سيكون هناك إضافات في كأس العالم... وأرجوا للشعب القطري والدوحة كل التوفيق.

الفنان السوري فايز قزق - سبوتنيك عربي
فايز قزق
فنان وممثل سوري
وحول إمكانية مشاهدته بحفل افتتاح كأس العالم، أجاب قزق، ممازحا أن شخصية "جحا" عربية وليست عالمية، أو من خلال شخصية أخرى، أجاب ممكن، لكن "جحا" شخصية عربية كان لها أثر لطيف في حفل الافتتاح مع كل هذه الزخرفات على مستوى اللباس وما يود هذا العربي القادم من التاريخ أن يقوله لعرب اليوم، الذين فرقتهم الظروف فأتمنى أن يكون هناك "جحا" أجنبيا يقدم من قبل ممثل آخر. وأعتقد أنه سيكون هناك تحضيرات مختلفة تتناسب مع حجم وسمعة كأس العالم.

قزق: أنا متابع قديم للكرة السورية

وحول متابعته للمنتخب السوري وأدائه في البطولة، أجاب قزق، أنا متابع قديم للكرة السورية من أيام الطفولة من زمن جورج مختار، وعبد القادر كردغلي.
وأضاف: حضرت لقاء المنتخب التونسي، واستمتعت به وكنت بين الجمهور، وظهر المنتخب بشكل مختلف عن الفريق الذي لعب في لقاء الإمارات، وأحب جميع لاعبي المنتخب. وقد بدا أن المنتخب قد انتفض في لقاء تونس، ليسجل هدفين.

الدراما السورية إلى أين؟

وبعيدا عن الرياضة وإلى أين تتجه الدراما السورية، قال قزق، أن الدراما السورية تتجه إلى مزيد من التألق في المرحلة القادمة فهناك العديد من الأعمال داخل وخارج سوريا، تعتمد على السوريين في مصر ولبنان والخليج، على مستويات التمثيل والإخراج والإعلام.

وفي آخر 6 و 10 سنوات التي مضت هناك قسم ذهب إلى أوروبا وبدء العمل بشكل جدي، وهناك قسم من الراقصين والراقصات من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم الرقص، لديهم سمعة طيبة في السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا. وأنا أفاخر بأي سوري يبدع بمجال عمله سواء على مستوى المسرح أو السينما أو الإبداع العلمي والصناعي.

الفنان السوري فايز قزق - سبوتنيك عربي
فايز قزق
فنان وممثل سوري
وقال قزق مختتما: "هؤلاء جميعهم سوريون ويحق لنا أن نفاخر بهم، كنا نود أن نكون على أرضنا ولكن من غير المسموح أن نكون على أراضينا كعرب، حتى هذه اللحظة، فالكيان الصهيوني و"سايكس بيكو" موجودان".
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