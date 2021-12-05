https://arabic.sputniknews.com/20211205/جحا-أحد-نجوم-افتتاح-كأس-العرب-الممثل-السوري-فايز-قزق-في-حديث-لـسبوتنيكعن-البطولة-1053595721.html

"جحا" أحد نجوم افتتاح كأس العرب.. الممثل السوري فايز قزق في حديث لـ"سبوتنيك"عن البطولة

"جحا" أحد نجوم افتتاح كأس العرب.. الممثل السوري فايز قزق في حديث لـ"سبوتنيك"عن البطولة

افتتحت بطولة "كأس العرب" بحفل مميز شهد فقرات متنوعة من الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، كما وتم استحضار شخصية "جحا" التاريخية لتوجيه رسائل حول ماضي العرب... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T17:15+0000

2021-12-05T17:15+0000

2021-12-05T17:16+0000

العالم العربي

مجتمع

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ولعب دور هذه الشخصية التاريخية الممثل السوري فايز قزق، الذي تحدث في لقاء عن "سبوتنيك" عن هذه الشخصية ورسالتها بالإضافة لأمور أخرى تتعلق بالبطولة.وحول مشاركته في حفل الافتتاح قال قزق: "دعيت إلى هذه البطولة المقامة في الدوحة لتمثيل هذه الشخصية، ودرست الموضوع حيث أن الشباب العربي يلتقون في حدث رياضي وفي عاصمة عربية ستحتضن كأس العالم قريبا، والمشاركة في هذا الحفل ستكون لطيفة وفعلا أتيت الى الدوحة وبدأت تمارين لأداء هذه الشخصية من حوالي الشهرين، أول مرة من خلال دراسة النص الذي كان في البداية طويلا ليتم لاحقا اختصاره ووضعه ضمن إطار لطيف ببداية ونهاية الافتتاح".وتابع قائلا: "شخصية جحا معروفة تاريخيا في الوجدان العربي، حتى أنه يوجد لدى بعض الأمم الأخرى مثل إيران وكازاخستان يوجد لديهم مثل هذه الشخصية الكاريكاتورية التي تتنقل من مكان لآخر، ومن مجتمع لآخر، تحمل أغنية أحيانا وأحيانا نقدا اجتماعيا أو اقتصاديا بشكل خفيف، وبشكل كاريكاتوري ساخر أحيانا أخرى، ولديه حمار يحمله بجميع الأشياء التي قد تكون مفيدة في التنقل، بالإضافة لكل أنواع الوجدانيات التي يمكن أن تكون في رأس جحا".وحول تحضيرات قطر لبطولة كأس العالم، حيث تعتبر بطولة كأس العرب بمثابة "بروفا" للبطولة العالمية، أجاب قزق، لقد زرت أكثر من ملعب وتابعت قبل قدومي إلى الدوحة عن طريق الإعلام التحضيرات هنا، وأشاهد الأبنية الجديدة بالنسبة للدوحة وأعتقد أن الأمر سيكون هاما جدا لبلد وعاصمة عربية أن تستضيف هذا الحدث الهائل الذي يجمع أمم الأرض على أرض عربية. وأنا فخور بهذا الأمر،وحول إمكانية مشاهدته بحفل افتتاح كأس العالم، أجاب قزق، ممازحا أن شخصية "جحا" عربية وليست عالمية، أو من خلال شخصية أخرى، أجاب ممكن، لكن "جحا" شخصية عربية كان لها أثر لطيف في حفل الافتتاح مع كل هذه الزخرفات على مستوى اللباس وما يود هذا العربي القادم من التاريخ أن يقوله لعرب اليوم، الذين فرقتهم الظروف فأتمنى أن يكون هناك "جحا" أجنبيا يقدم من قبل ممثل آخر. وأعتقد أنه سيكون هناك تحضيرات مختلفة تتناسب مع حجم وسمعة كأس العالم.قزق: أنا متابع قديم للكرة السوريةوحول متابعته للمنتخب السوري وأدائه في البطولة، أجاب قزق، أنا متابع قديم للكرة السورية من أيام الطفولة من زمن جورج مختار، وعبد القادر كردغلي.وأضاف: حضرت لقاء المنتخب التونسي، واستمتعت به وكنت بين الجمهور، وظهر المنتخب بشكل مختلف عن الفريق الذي لعب في لقاء الإمارات، وأحب جميع لاعبي المنتخب. وقد بدا أن المنتخب قد انتفض في لقاء تونس، ليسجل هدفين.الدراما السورية إلى أين؟وبعيدا عن الرياضة وإلى أين تتجه الدراما السورية، قال قزق، أن الدراما السورية تتجه إلى مزيد من التألق في المرحلة القادمة فهناك العديد من الأعمال داخل وخارج سوريا، تعتمد على السوريين في مصر ولبنان والخليج، على مستويات التمثيل والإخراج والإعلام.وقال قزق مختتما: "هؤلاء جميعهم سوريون ويحق لنا أن نفاخر بهم، كنا نود أن نكون على أرضنا ولكن من غير المسموح أن نكون على أراضينا كعرب، حتى هذه اللحظة، فالكيان الصهيوني و"سايكس بيكو" موجودان".

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