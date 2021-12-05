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رئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية
رئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية
قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، إن بلاده قد تعلن عن "تدابير انتقامية" ردا على العقوبات الغربية بعد عطلة نهاية الأسبوع. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:06+0000
2021-12-05T19:32+0000
بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" لدى تعليقه على العقوبات الغربية الجديدة ولا سيما الحزمة الخامسة من التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.وأوضح غولوفتشينكو أن بلاده "ستتخذ تدابير انتقامية للرد على العقوبات الغربية، مضيفا "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن "مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدنا بالفعل، فإن هذه الإجراءات (العقوبات الغربية) لن تمر دون رد".وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون متماثلة وكافية".وأمس الأول (الجمعة)، أعلنت الحكومة البيلاروسية تبني حزمة عقوبات جوابية اقتصادية على الغرب في الأيام القليلة المقبلة.ووقتها قال غولوفتشينكو للصحفيين، بعد لقاء مع رئيس الدولة: "لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي، سنقدمها في الأيام المقبلة، ردا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا"، بحسب ما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/حرس-الحدود-البيلاروسي-يتوعد-أوكرانيا-برد-قاس-في-حال-مواصلة-خرق-الحدود-1053586920.html
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بيلاروس, الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية

19:06 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 19:32 GMT 05.12.2021)
© Sputnik . Dmitri Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Dmitri Astakhov
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قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، إن بلاده قد تعلن عن "تدابير انتقامية" ردا على العقوبات الغربية بعد عطلة نهاية الأسبوع.
مينسك - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" لدى تعليقه على العقوبات الغربية الجديدة ولا سيما الحزمة الخامسة من التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وأوضح غولوفتشينكو أن بلاده "ستتخذ تدابير انتقامية للرد على العقوبات الغربية، مضيفا "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".
وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن "مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدنا بالفعل، فإن هذه الإجراءات (العقوبات الغربية) لن تمر دون رد".
وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون متماثلة وكافية".
وأمس الأول (الجمعة)، أعلنت الحكومة البيلاروسية تبني حزمة عقوبات جوابية اقتصادية على الغرب في الأيام القليلة المقبلة.
ووقتها قال غولوفتشينكو للصحفيين، بعد لقاء مع رئيس الدولة: "لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي، سنقدمها في الأيام المقبلة، ردا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا"، بحسب ما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية.
وأكد رومان غولوفتشينكو أن القائمة ستكون كبيرة للغاية.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
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