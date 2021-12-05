رئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية

مينسك - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" لدى تعليقه على العقوبات الغربية الجديدة ولا سيما الحزمة الخامسة من التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.وأوضح غولوفتشينكو أن بلاده "ستتخذ تدابير انتقامية للرد على العقوبات الغربية، مضيفا "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن "مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدنا بالفعل، فإن هذه الإجراءات (العقوبات الغربية) لن تمر دون رد".وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون متماثلة وكافية".وأمس الأول (الجمعة)، أعلنت الحكومة البيلاروسية تبني حزمة عقوبات جوابية اقتصادية على الغرب في الأيام القليلة المقبلة.ووقتها قال غولوفتشينكو للصحفيين، بعد لقاء مع رئيس الدولة: "لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي، سنقدمها في الأيام المقبلة، ردا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا"، بحسب ما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
وأوضح غولوفتشينكو أن بلاده "ستتخذ تدابير انتقامية للرد على العقوبات الغربية، مضيفا "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".
وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن "مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدنا بالفعل، فإن هذه الإجراءات (العقوبات الغربية) لن تمر دون رد".
وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون متماثلة وكافية".
وأمس الأول (الجمعة)، أعلنت الحكومة البيلاروسية تبني حزمة عقوبات جوابية اقتصادية على الغرب في الأيام القليلة المقبلة.
ووقتها قال غولوفتشينكو للصحفيين، بعد لقاء مع رئيس الدولة: "لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي، سنقدمها في الأيام المقبلة، ردا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا"، بحسب ما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية.
وأكد رومان غولوفتشينكو أن القائمة ستكون كبيرة للغاية.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.