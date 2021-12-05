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https://arabic.sputniknews.com/20211205/رجل-أمريكي-يتفاجأ-بنمو-ضرس-في-أنفهصور-1053569691.html
رجل أمريكي يتفاجأ بنمو ضرس في أنفه...صور
رجل أمريكي يتفاجأ بنمو ضرس في أنفه...صور
أشار أطباء في نيويورك إلى أن مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا جاء إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T06:06+0000
2021-12-05T06:06+0000
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أنف
سن
أسنان
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كان الرجل قلقًا من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سنًا إضافيًا في أنفه، بحسب ما ذكرت صحيفة " New England Journal of Medicine".وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية يحدث في حوالي 0.1% من السكان.وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".
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مجتمع, منوعات, أنف, سن, أسنان

رجل أمريكي يتفاجأ بنمو ضرس في أنفه...صور

06:06 GMT 05.12.2021
© AP Photoعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo
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أشار أطباء في نيويورك إلى أن مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا جاء إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر.
كان الرجل قلقًا من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سنًا إضافيًا في أنفه، بحسب ما ذكرت صحيفة " New England Journal of Medicine".
وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.
وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية يحدث في حوالي 0.1% من السكان.
وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".
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