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https://arabic.sputniknews.com/20211205/صحيفة-الرياض-اشترطت-عودة-الاتصالات-مع-لبنان-بزيارة-زعيم-غربي-لها-1053569498.html
صحيفة: الرياض اشترطت عودة الاتصالات مع لبنان بزيارة زعيم غربي لها
صحيفة: الرياض اشترطت عودة الاتصالات مع لبنان بزيارة زعيم غربي لها
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن السعودية وضعت شروطا عدة لإعادة العلاقات والاتصالات مع لبنان. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T05:20+0000
2021-12-05T05:20+0000
فرنسا
بيروت
لبنان
السعودية
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وذكرت صحيفة "فاينانشال ​تايمز​" الأمريكية نقلا عن مسؤول فرنسي رفيع، أن السلطات ​السعودية​ اشترطت عودة العلاقات والاتصالات مع ​لبنان​ بزيارة زعيم غربي للرياض.وأوضحت الصحيفة بحسب المصادر الفرنسية، أن السلطات السعودية وافقت على إعادة سفيرها إلى العاصمة اللبنانية، وليس واضحا إن كان سيتم ذلك في الأيام المقبلة".كما أشارت المصادر إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثف تحركه مع قرب الانتخابات الرئاسية في فرنسا لتحقيق اختراق لصالحه".وأصدرت الرياض وباريس بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جاء فيه تأكيد الطرفين على "ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".واتفقت السعودية وفرنسا بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-نتصرف-بـ-قوة-لحل-أزمات-تولد-الإرهاب-بالشرق-الأوسط-أفكر-بصورة-خاصة-في-لبنان-وليبيا-1053566395.html
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فرنسا, بيروت, لبنان, السعودية

صحيفة: الرياض اشترطت عودة الاتصالات مع لبنان بزيارة زعيم غربي لها

05:20 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن السعودية وضعت شروطا عدة لإعادة العلاقات والاتصالات مع لبنان.
وذكرت صحيفة "فاينانشال ​تايمز​" الأمريكية نقلا عن مسؤول فرنسي رفيع، أن السلطات ​السعودية​ اشترطت عودة العلاقات والاتصالات مع ​لبنان​ بزيارة زعيم غربي للرياض.
وأوضحت الصحيفة بحسب المصادر الفرنسية، أن السلطات السعودية وافقت على إعادة سفيرها إلى العاصمة اللبنانية، وليس واضحا إن كان سيتم ذلك في الأيام المقبلة".
كما أشارت المصادر إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثف تحركه مع قرب الانتخابات الرئاسية في فرنسا لتحقيق اختراق لصالحه".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماكرون: نتصرف بـ "قوة" لحل أزمات تولد الإرهاب بالشرق الأوسط.. أفكر بصورة خاصة في لبنان وليبيا
أمس, 21:00 GMT
وأصدرت الرياض وباريس بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جاء فيه تأكيد الطرفين على "ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".
واتفقت السعودية وفرنسا بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
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