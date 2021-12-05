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طبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور
طبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور
تمكن طبيب هندي من وصف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وذلك بعد أن أصيب هو شخصيا بالمتحور. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:58+0000
2021-12-05T19:58+0000
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الطبيب، البالغ من العمر 46 عاما، رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور، وذلك بعد أن أصبح واحدا من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند، إصابتهم بالمتحور الجديد.وأوضح الطبيب الهندي أن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ودوار، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم وصلت إلى 38.5 بعد 3 أيام من ثبوت إيجابية المسحة.ونفى الطبيب أنه يعاني من صعوبات في التنفس، أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، حيث ظلت مستويات الأكسجين طبيعية عند حوالي 95، وهدأ الطبيب الهندي حالة الفزع من انتشار المتحور أوميكرون، حيث أكد أنه لا يهدد الحياة.وأشار الطبيب إلى أنه لا يعرف حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد.يذكر أن الطبيب المصاب بالمتحور أوميكرون لا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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فيروس كورونا

طبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور

19:58 GMT 05.12.2021
© REUTERS / DANISH SIDDIQUIأقارب يحملون جثمان رجل توفي بسبب فيروس كورونا قبل دفنه في مقبرة في نيودلهي في الهند
أقارب يحملون جثمان رجل توفي بسبب فيروس كورونا قبل دفنه في مقبرة في نيودلهي في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / DANISH SIDDIQUI
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تمكن طبيب هندي من وصف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وذلك بعد أن أصيب هو شخصيا بالمتحور.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الطبيب، البالغ من العمر 46 عاما، رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور، وذلك بعد أن أصبح واحدا من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند، إصابتهم بالمتحور الجديد.
وأوضح الطبيب الهندي أن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ودوار، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم وصلت إلى 38.5 بعد 3 أيام من ثبوت إيجابية المسحة.
ونفى الطبيب أنه يعاني من صعوبات في التنفس، أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، حيث ظلت مستويات الأكسجين طبيعية عند حوالي 95، وهدأ الطبيب الهندي حالة الفزع من انتشار المتحور أوميكرون، حيث أكد أنه لا يهدد الحياة.
وأشار الطبيب إلى أنه لا يعرف حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد.
يذكر أن الطبيب المصاب بالمتحور أوميكرون لا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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