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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عالم-بريطاني-أوميكرون-يعيد-العالم-إلى-بداية-الجائحة-والسلالة-القادمة-ستكون-أقوى-1053590020.html
عالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
عالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
قال جيريمي فارار، المستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية ومدير "ويلكوم ترست" للبحث الطبي، إن ظهور متحور فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أعاد العالم إلى... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:56+0000
2021-12-05T14:56+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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موسكو- سبوتنيك. وقال فارار في مقال لصحيفة "الأوبزرفر" يوم السبت: "هذا المتحور يذكرنا جميعا بأننا ما زلنا أقرب إلى بداية الوباء من النهاية". وأعرب العالم عن قلقه من الدول التي لديها وصول محدود للقاحات.وأضاف أنه في حين "يأمل بحذر" أن تحمي لقاحات كورونا المطورة حاليا جميع الذين تم تطعيمهم بالكامل من الإصابة بالمتحور الجديد والمرض الشديد، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا تماما بالنسبة للمتحور القادم.وأوضح: "كلما استمر انتشار هذا الفيروس في مجموعات غير محصنة إلى حد كبير على مستوى العالم، زاد احتمال ظهور متحور يمكنه التغلب على لقاحاتنا وعلاجاتنا، وإذا حدث ذلك، فقد نكون قريبين من المربع الأول".وفقا لفارار، فإذا كان من الممكن ضمان إمدادات لقاح عالمية، فيمكن منع ظهور متحورات أقوى، داعيا الدول الغنية إلى مشاركة إمداداتها الإضافية من اللقاحات مع الدول الفقيرة خلال الأشهر المقبلة.وذكر الخبير أيضا بأهمية الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.استقال العالم من منصبه كمستشار علمي للحكومة، الشهر الماضي، وسط مزاعم بأن استجابة حكومة المملكة المتحدة لوضع الوباء في البلاد كانت "مثيرة للقلق".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

عالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى

14:56 GMT 05.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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قال جيريمي فارار، المستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية ومدير "ويلكوم ترست" للبحث الطبي، إن ظهور متحور فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أعاد العالم إلى المربع الأول في التعامل مع الوباء.
موسكو- سبوتنيك. وقال فارار في مقال لصحيفة "الأوبزرفر" يوم السبت: "هذا المتحور يذكرنا جميعا بأننا ما زلنا أقرب إلى بداية الوباء من النهاية". وأعرب العالم عن قلقه من الدول التي لديها وصول محدود للقاحات.
وأضاف أنه في حين "يأمل بحذر" أن تحمي لقاحات كورونا المطورة حاليا جميع الذين تم تطعيمهم بالكامل من الإصابة بالمتحور الجديد والمرض الشديد، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا تماما بالنسبة للمتحور القادم.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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وأوضح: "كلما استمر انتشار هذا الفيروس في مجموعات غير محصنة إلى حد كبير على مستوى العالم، زاد احتمال ظهور متحور يمكنه التغلب على لقاحاتنا وعلاجاتنا، وإذا حدث ذلك، فقد نكون قريبين من المربع الأول".
وفقا لفارار، فإذا كان من الممكن ضمان إمدادات لقاح عالمية، فيمكن منع ظهور متحورات أقوى، داعيا الدول الغنية إلى مشاركة إمداداتها الإضافية من اللقاحات مع الدول الفقيرة خلال الأشهر المقبلة.
وذكر الخبير أيضا بأهمية الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.
استقال العالم من منصبه كمستشار علمي للحكومة، الشهر الماضي، وسط مزاعم بأن استجابة حكومة المملكة المتحدة لوضع الوباء في البلاد كانت "مثيرة للقلق".
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