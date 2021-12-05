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غامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
غامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
أعلنت اللجنة الانتخابية في غامبيا، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس آداما بارو بالانتخابات التي أجريت أمس. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T21:34+0000
2021-12-05T21:32+0000
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وكان ثلاثة مرشحين من المعارضة قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم رفضهم للنتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت فوز بارو مشيرين إلى تأخير غير معتاد في إحصاء الأصوات.وآداما بارو (56 عاما)، كان يتمته بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. ونافسه في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).تعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختياري في غينيا الاستوائية.
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غامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات

21:34 GMT 05.12.2021
© AP Photo / AP/FOTOLINKرئيس غامبيا المخلوع يحيى جامع
رئيس غامبيا المخلوع يحيى جامع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / AP/FOTOLINK
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أعلنت اللجنة الانتخابية في غامبيا، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس آداما بارو بالانتخابات التي أجريت أمس.
وكان ثلاثة مرشحين من المعارضة قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم رفضهم للنتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت فوز بارو مشيرين إلى تأخير غير معتاد في إحصاء الأصوات.
وآداما بارو (56 عاما)، كان يتمته بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. ونافسه في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).
تعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختياري في غينيا الاستوائية.
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