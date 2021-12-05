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قوات الأمن في ميانمار تصدم محتجين بسيارة... ومخاوف من وقوع وفيات
قوات الأمن في ميانمار تصدم محتجين بسيارة... ومخاوف من وقوع وفيات
اقتحمت قوات الأمن في ميانمار احتجاجا مناهضا للانقلاب في يانغون بواسطة سياراة، صباح ‏اليوم الأحد، بحسب شهود عيان.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T06:53+0000
2021-12-05T06:54+0000
ميانمار
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وألقت قوات الأمن الميانمارية خلال الاحتجاج القبض على 6 متظاهرين على الأقل، وأصيب العشرات، بحسب وكالة "رويترز".وشهدت مظاهرة اليوم الأحد، في يانغون وهي كبرى مدن ميانمار الاقتحام بالسيارة بعد مرور دقائق من بدئها.بينما أفاد شاهدان أن سيارة مدنية احتلها جنود صدمت الحشود من الخلف، وتبعهم المتظاهرون المتفرقون وهم يعتقلونهم ويضربونهم، وأصيب البعض بجروح خطيرة في الرأس وفقدوا الوعي.ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على طلب "رويترز" للتعليق على حادث اليوم الأحد.وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش في ميانمار على الرغم من مقتل أكثر من 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي.وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة "نوبل"، وعودة الحكم العسكري.وتواجه يو كي (76 عاما) عشرات القضايا ضدها، بما في ذلك التحريض وانتهاكات بروتوكولات فيروس "كورونا" المستجد، ورفضت جميع التهم الموجهة إليها حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الولايات-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-الوضع-في-ميانمار-1053464587.html
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ميانمار, أخبار العالم الآن

قوات الأمن في ميانمار تصدم محتجين بسيارة... ومخاوف من وقوع وفيات

06:53 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 06:54 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / STRINGERالمتظاهرون يرقدون على الأرض بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق مظاهرة مناهضة للانقلاب في ماندالاي، ميانمار، 3 مارس/ آذار 2021
المتظاهرون يرقدون على الأرض بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق مظاهرة مناهضة للانقلاب في ماندالاي، ميانمار، 3 مارس/ آذار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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اقتحمت قوات الأمن في ميانمار احتجاجا مناهضا للانقلاب في يانغون بواسطة سياراة، صباح ‏اليوم الأحد، بحسب شهود عيان.‏
وألقت قوات الأمن الميانمارية خلال الاحتجاج القبض على 6 متظاهرين على الأقل، وأصيب العشرات، بحسب وكالة "رويترز".
وشهدت مظاهرة اليوم الأحد، في يانغون وهي كبرى مدن ميانمار الاقتحام بالسيارة بعد مرور دقائق من بدئها.
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وقال متظاهر طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية في تصريحات لـ"رويترز": "لقد أصبت وسقطت على الأرض أمام شاحنة، وضربني جندي ببندقيته لكنني دافعت ودفعته إلى الخلف، ثم أطلق النار نحوي على الفور بينما كنت أركض في نمط متعرج، ولحسن الحظ تمكنت من الهرب".
بينما أفاد شاهدان أن سيارة مدنية احتلها جنود صدمت الحشود من الخلف، وتبعهم المتظاهرون المتفرقون وهم يعتقلونهم ويضربونهم، وأصيب البعض بجروح خطيرة في الرأس وفقدوا الوعي.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على طلب "رويترز" للتعليق على حادث اليوم الأحد.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش في ميانمار على الرغم من مقتل أكثر من 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة "نوبل"، وعودة الحكم العسكري.
وتواجه يو كي (76 عاما) عشرات القضايا ضدها، بما في ذلك التحريض وانتهاكات بروتوكولات فيروس "كورونا" المستجد، ورفضت جميع التهم الموجهة إليها حتى الآن.
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