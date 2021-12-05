قوات الأمن في ميانمار تصدم محتجين بسيارة... ومخاوف من وقوع وفيات

وألقت قوات الأمن الميانمارية خلال الاحتجاج القبض على 6 متظاهرين على الأقل، وأصيب العشرات، بحسب وكالة "رويترز".وشهدت مظاهرة اليوم الأحد، في يانغون وهي كبرى مدن ميانمار الاقتحام بالسيارة بعد مرور دقائق من بدئها.بينما أفاد شاهدان أن سيارة مدنية احتلها جنود صدمت الحشود من الخلف، وتبعهم المتظاهرون المتفرقون وهم يعتقلونهم ويضربونهم، وأصيب البعض بجروح خطيرة في الرأس وفقدوا الوعي.ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على طلب "رويترز" للتعليق على حادث اليوم الأحد.وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش في ميانمار على الرغم من مقتل أكثر من 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي.وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة "نوبل"، وعودة الحكم العسكري.وتواجه يو كي (76 عاما) عشرات القضايا ضدها، بما في ذلك التحريض وانتهاكات بروتوكولات فيروس "كورونا" المستجد، ورفضت جميع التهم الموجهة إليها حتى الآن.
وقال متظاهر طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية في تصريحات لـ"رويترز": "لقد أصبت وسقطت على الأرض أمام شاحنة، وضربني جندي ببندقيته لكنني دافعت ودفعته إلى الخلف، ثم أطلق النار نحوي على الفور بينما كنت أركض في نمط متعرج، ولحسن الحظ تمكنت من الهرب".
بينما أفاد شاهدان أن سيارة مدنية احتلها جنود صدمت الحشود من الخلف، وتبعهم المتظاهرون المتفرقون وهم يعتقلونهم ويضربونهم، وأصيب البعض بجروح خطيرة في الرأس وفقدوا الوعي.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على طلب "رويترز" للتعليق على حادث اليوم الأحد.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش في ميانمار على الرغم من مقتل أكثر من 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة "نوبل"، وعودة الحكم العسكري.
وتواجه يو كي (76 عاما) عشرات القضايا ضدها، بما في ذلك التحريض وانتهاكات بروتوكولات فيروس "كورونا" المستجد، ورفضت جميع التهم الموجهة إليها حتى الآن.