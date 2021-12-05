قيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"

وقال سعيد في كلمة نقلتها شبكة "نسمة" التونسية، إن "الزعماء الشهداء خلدوا أسمائهم في تاريخ تونس وتاريخ الإنسانية جمعاء، والعمل النقابي كان عملا نقابيا ولكن عملا وطنيا خالصا من أجل الوطن''.وأضاف: ''لن يتم فك الإرتباط مع روح ودماء هؤلاء الزعماء وليتذكر التونسيون أبطالهم الذين سقوا هذه الأرض الطيبة بدمائهم وصدقهم''.ووجه سعيد حديثه إلى نجل الزعيم التونسي الراحل نور الدين، قائلا إن "روحه وصدقه ما زالا بيننا وسيقع العمل على تجسيد روحه الوطنية والنقابية".حضر مراسم الإحياء؛ رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأفراد من عائلة الزعيم الراحل يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.فرحات حشاد هو قائد سياسي ونقابي تونسي، نشط وذاع صيته خلال النصف الأول من القرن الماضي، خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام للشغل في عام 1946، وقاد جهودا لاستقلال البلاد عن فرنسا حتى اغتياله في عام 1952، على يد من تصفهم تونس بـ"عصابات الغدر الاستعمارية".
ووجه سعيد حديثه إلى نجل الزعيم التونسي الراحل نور الدين، قائلا إن "روحه وصدقه ما زالا بيننا وسيقع العمل على تجسيد روحه الوطنية والنقابية".
حضر مراسم الإحياء؛ رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأفراد من عائلة الزعيم الراحل يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.
فرحات حشاد هو قائد سياسي ونقابي تونسي، نشط وذاع صيته خلال النصف الأول من القرن الماضي، خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام للشغل في عام 1946، وقاد جهودا لاستقلال البلاد عن فرنسا حتى اغتياله في عام 1952، على يد من تصفهم تونس بـ"عصابات الغدر الاستعمارية".