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قيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"
قيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"
شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، في مراسم إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم الراحل فرحات حشاد، حيث وضع إكليلا من الزهور على ضريحه وقرأ آيات... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:34+0000
2021-12-05T13:34+0000
العالم العربي
تونس
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وقال سعيد في كلمة نقلتها شبكة "نسمة" التونسية، إن "الزعماء الشهداء خلدوا أسمائهم في تاريخ تونس وتاريخ الإنسانية جمعاء، والعمل النقابي كان عملا نقابيا ولكن عملا وطنيا خالصا من أجل الوطن''.وأضاف: ''لن يتم فك الإرتباط مع روح ودماء هؤلاء الزعماء وليتذكر التونسيون أبطالهم الذين سقوا هذه الأرض الطيبة بدمائهم وصدقهم''.ووجه سعيد حديثه إلى نجل الزعيم التونسي الراحل نور الدين، قائلا إن "روحه وصدقه ما زالا بيننا وسيقع العمل على تجسيد روحه الوطنية والنقابية".حضر مراسم الإحياء؛ رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأفراد من عائلة الزعيم الراحل يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.فرحات حشاد هو قائد سياسي ونقابي تونسي، نشط وذاع صيته خلال النصف الأول من القرن الماضي، خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام للشغل في عام 1946، وقاد جهودا لاستقلال البلاد عن فرنسا حتى اغتياله في عام 1952، على يد من تصفهم تونس بـ"عصابات الغدر الاستعمارية".
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العالم العربي, تونس

قيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"

13:34 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / IAN LANGSDON
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شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، في مراسم إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم الراحل فرحات حشاد، حيث وضع إكليلا من الزهور على ضريحه وقرأ آيات من القرآن.
وقال سعيد في كلمة نقلتها شبكة "نسمة" التونسية، إن "الزعماء الشهداء خلدوا أسمائهم في تاريخ تونس وتاريخ الإنسانية جمعاء، والعمل النقابي كان عملا نقابيا ولكن عملا وطنيا خالصا من أجل الوطن''.
وأضاف: ''لن يتم فك الإرتباط مع روح ودماء هؤلاء الزعماء وليتذكر التونسيون أبطالهم الذين سقوا هذه الأرض الطيبة بدمائهم وصدقهم''.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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أمس, 08:47 GMT
ووجه سعيد حديثه إلى نجل الزعيم التونسي الراحل نور الدين، قائلا إن "روحه وصدقه ما زالا بيننا وسيقع العمل على تجسيد روحه الوطنية والنقابية".
حضر مراسم الإحياء؛ رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأفراد من عائلة الزعيم الراحل يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.
فرحات حشاد هو قائد سياسي ونقابي تونسي، نشط وذاع صيته خلال النصف الأول من القرن الماضي، خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام للشغل في عام 1946، وقاد جهودا لاستقلال البلاد عن فرنسا حتى اغتياله في عام 1952، على يد من تصفهم تونس بـ"عصابات الغدر الاستعمارية".
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