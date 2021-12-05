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https://arabic.sputniknews.com/20211205/مشجع-يفاجئ-محمد-بن-سلمان-في-سباق-السعودية-لـفورمولا-1-ماذا-قال-له-فيديو-1053598425.html
مشجع يفاجئ محمد بن سلمان في سباق السعودية لـ"فورمولا 1"... ماذا قال له... فيديو
مشجع يفاجئ محمد بن سلمان في سباق السعودية لـ"فورمولا 1"... ماذا قال له... فيديو
فاجئ أحد المشجعين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى تواجده في حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة غربي المملكة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:31+0000
2021-12-05T18:31+0000
فورمولا-1
محمد بن سلمان
السعودية
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وقال المشجع هاتفا من وسط المدرجات "يا بعد حيي يا محمد"، ما أثار حماسة الجماهير التي ردت بالتصفيق، فيما رفع محمد بن سلمان يده تحية للمشجع.وعبارة "يا بعد حيي" دارجة في السعودية، وتنم عن حب المتحدث الشديد ومودته لمحدثه وتعني أنه يستخلفه في الأحياء الذين يحبهم بما في ذلك أهله وأقاربه.وتشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.
السعودية
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فورمولا-1, محمد بن سلمان, السعودية

مشجع يفاجئ محمد بن سلمان في سباق السعودية لـ"فورمولا 1"... ماذا قال له... فيديو

18:31 GMT 05.12.2021
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT
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فاجئ أحد المشجعين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى تواجده في حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة غربي المملكة.
وقال المشجع هاتفا من وسط المدرجات "يا بعد حيي يا محمد"، ما أثار حماسة الجماهير التي ردت بالتصفيق، فيما رفع محمد بن سلمان يده تحية للمشجع.
وعبارة "يا بعد حيي" دارجة في السعودية، وتنم عن حب المتحدث الشديد ومودته لمحدثه وتعني أنه يستخلفه في الأحياء الذين يحبهم بما في ذلك أهله وأقاربه.
وتشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.
ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.
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