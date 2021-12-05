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https://arabic.sputniknews.com/20211205/مقتل-13-وإصابة-العشرات-جراء-ثوران-بركان-سيميرو-في-إندونيسيا-فيديو-1053569023.html
مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. فيديو
مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. فيديو
قالت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T03:48+0000
2021-12-05T03:52+0000
بركان
إندونسيا
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وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، أمس السبت.وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان صحفي، إنوذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانغ القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.وقالت الوكالة إن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين.وسيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. وثار البركان في يناير/كانون الثاني الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
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بركان, إندونسيا

مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. فيديو

03:48 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 03:52 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / ANTARA FOTOهروب الأهالي بعد ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا الأحد 5 ديسمبر2021
هروب الأهالي بعد ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا الأحد 5 ديسمبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / ANTARA FOTO
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قالت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، أمس السبت.
وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان صحفي، إن
13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم. وأضاف البيان أن 98 أصيبوا، بينما تم إجلاء 902، وفقا لرويترز.
وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانغ القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.
وقالت الوكالة إن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين.
وسيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. وثار البركان في يناير/كانون الثاني الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
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