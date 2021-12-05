مهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو

وتجمع المئات من المهاجرين في الممرات والمنطقة القريبة من المركز وقالوا إنهم لم يأتوا إلى الحدود للعودة إلى ديارهم.وأعدت السلطات البيلاروسية مركزا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
نظم مهاجرون من الشرق الأوسط مسيرة احتجاجية قرب مركز النقل واللوجستيات، عند نقطة تفتيش بروزجي الواقعة على الحدود البيلاروسية البولندية.
وتجمع المئات من المهاجرين في الممرات والمنطقة القريبة من المركز وقالوا إنهم لم يأتوا إلى الحدود للعودة إلى ديارهم.
وأعدت السلطات البيلاروسية مركزا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.
كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.