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مهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو
مهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو
نظم مهاجرون من الشرق الأوسط مسيرة احتجاجية قرب مركز النقل واللوجستيات، عند نقطة تفتيش بروزجي الواقعة على الحدود البيلاروسية البولندية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:21+0000
2021-12-05T16:21+0000
العالم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وتجمع المئات من المهاجرين في الممرات والمنطقة القريبة من المركز وقالوا إنهم لم يأتوا إلى الحدود للعودة إلى ديارهم.وأعدت السلطات البيلاروسية مركزا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

مهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو

16:21 GMT 05.12.2021
© REUTERS / BelTAتصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
تصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / BelTA
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نظم مهاجرون من الشرق الأوسط مسيرة احتجاجية قرب مركز النقل واللوجستيات، عند نقطة تفتيش بروزجي الواقعة على الحدود البيلاروسية البولندية.
وتجمع المئات من المهاجرين في الممرات والمنطقة القريبة من المركز وقالوا إنهم لم يأتوا إلى الحدود للعودة إلى ديارهم.
وأعدت السلطات البيلاروسية مركزا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.
كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
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