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وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
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وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر أمنية قولها إن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
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العراق
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وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.يتبع..
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العراق

وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق

21:10 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 21:12 GMT 05.12.2021)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر أمنية قولها إن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق.
وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.
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