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https://arabic.sputniknews.com/20211205/وكالة-مسلحو-داعش-سيطروا-على-قرية-في-شمال-العراق-1053602753.html
وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر أمنية قولها إن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T21:10+0000
2021-12-05T21:10+0000
2021-12-05T21:12+0000
العراق
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وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.يتبع..
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
وكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية في شمال العراق
21:10 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 21:12 GMT 05.12.2021)
ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر أمنية قولها إن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق.
وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.