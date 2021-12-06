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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-ولي-العهد-السعودي-يبدأ-جولة-خليجية-اليوم-الاثنين-1053606549.html
إعلام: ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية اليوم الاثنين
إعلام: ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية اليوم الاثنين
أعلنت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور دولا خليجية عربية في جولة تبدأ بسلطنة عمان اليوم. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T05:41+0000
2021-12-06T05:41+0000
2021-12-06T05:41+0000
بن سلمان
السعودية
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ذكرت قناة "العربية" السعودية أن بن سلمان سيبدأ جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري. وبحسب القناة، سيقوم العاهل السعودي ببحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح الدول، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعوب لمستقبل أكثر ازدهاراً".واتفقت السعودية وفرنسا بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بن سلمان, السعودية
إعلام: ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية اليوم الاثنين
أعلنت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور دولا خليجية عربية في جولة تبدأ بسلطنة عمان اليوم.
ذكرت قناة "العربية" السعودية أن بن سلمان
سيبدأ جولة خليجية
تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
وبحسب القناة، سيقوم العاهل السعودي ببحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح الدول، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعوب لمستقبل أكثر ازدهاراً".
واتفقت السعودية وفرنسا
بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.