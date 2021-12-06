تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/التحالف-يعلن-إسقاط-مسيرتين-بالأجواء-اليمنية-أطلقتا-نحو-السعودية-1053605697.html
التحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية
التحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T01:27+0000
2021-12-06T01:27+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم والعمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بـالمشروعة في صنعاء.وأكد التحالف أن ذلك يأتي استجابة للتهديد. مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

التحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية

01:27 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة.
ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم والعمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بـالمشروعة في صنعاء.
وأكد التحالف أن ذلك يأتي استجابة للتهديد. مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأشار التحالف إلى تدمير 3 مراكز عمليات تابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء. مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المراكز ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:27 GMTالتحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية
00:59 GMTزلزال قوي يهز شرق تركيا
00:27 GMTمقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين
00:17 GMTتكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر بمهرجان القاهرة السينمائي
أمستوزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
أمسوكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"
أمسهاميلتون يفوز بالجائزة الكبرى في السعودية ويرجئ الحسم إلى الجولة الختامية بأبوظبي... فيديو
أمسالجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا
أمسمستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
أمسغامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
أمسلماذا من الصحي الاستماع إلى الموسيقى الحزينة؟
أمسأوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
أمسوكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية "لهيبان" شمال العراق
أمسدنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو
أمسختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"
أمسبوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية
أمسدراسة: التعرض للمواد البلاستيكية يزيد أمراض القلب
أمسعادل إمام يظهر لأول مرة بعد مزاعم إصابته بكورونا... صورة
أمستقرير: إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بضرب أهداف إيرانية
أمسمهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي