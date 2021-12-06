التحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم والعمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بـالمشروعة في صنعاء.وأكد التحالف أن ذلك يأتي استجابة للتهديد. مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأشار التحالف إلى تدمير 3 مراكز عمليات تابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء. مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المراكز ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.