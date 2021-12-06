تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/تصريح-محمد-صلاح-عن-شرب-الخمر-يثير-ضجة-كبرى-ودار-الإفتاء-تذكّر-بالحكم-1053617873.html
تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير ضجة كبرى... ودار الإفتاء تذكر بالحكم
تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير ضجة كبرى... ودار الإفتاء تذكر بالحكم
قامت الدنيا ولم تقعد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عموما ومصر خصوصا، بعد كلام اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن شرب الخمر. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:58+0000
2021-12-06T11:13+0000
مجتمع
رياضة
محمد صلاح
الخمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050162854_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_50f3fe589322f60cd64eddee165a6896.jpg
البداية كانت بسؤال من الإعلامي عمرو أديب الذي سافر إليه خصيصا ليجري معه تلك المقابلة، حيث سأله عن رد فعله إذا أجبره أحد في المجتمع الغربي على شرب أنواع من الخمر في حفل ما، فقال صلاح "لا أعرف. لم أشعر برغبة في شربها، حتى السؤال نفسه لم أفكر فيه، كما أن الناس هنا لا يجبرون أحدا على شيء". وهنا استشاط غضب كثير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، لأنهم كانوا ينتظرون من صلاح أن يجيب بأن سبب امتناعه عن شرب الخمر هو أنها حرام شرعا لكونه لاعبا مسلما ويعد قدوة للملايين في العالم الإسلامي.وعبر كثيرون عن خيبة أملهم من تعليق صلاح، لافتين إلى أن إجابته فيها مداهنة للمجتمع الغربي، من أجل الجوائز التي يبتغي حصدها ولئلا يقع فيما وقع فيه لاعبون آخرون أثرت آراؤهم السياسية والدينية في مسيرتهم.لكنّ آخرين قالوا إن محمد صلاح أجاب بعفوية وتلقائية، وليس داعية أو شيخا ليُطلب منه بيان ما هو معروف وثابت لدى المسلمين، وليس مطلوبا منه تفسير قناعاته وفقا للقرآن والشرع الإسلامي.فيما ألقى فريق ثالث باللوم على المحاور عمرو أديب لأنه وجه إليه سؤلا لم يكن ضروريا، وقد عاد على اللاعب بمردود سلبي.وبعد ساعات من انتشار تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربه، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته"، ثم أضافت في تغريدة منفصلة أن "تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050162854_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_760aec0f68cbd1266b1bfaf29fad95a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة, محمد صلاح, الخمر

تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير ضجة كبرى... ودار الإفتاء تذكر بالحكم

10:58 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 11:13 GMT 06.12.2021)
© REUTERS / PHIL NOBLEاللاعب المصري محمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
تابعنا عبر
قامت الدنيا ولم تقعد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عموما ومصر خصوصا، بعد كلام اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن شرب الخمر.
البداية كانت بسؤال من الإعلامي عمرو أديب الذي سافر إليه خصيصا ليجري معه تلك المقابلة، حيث سأله عن رد فعله إذا أجبره أحد في المجتمع الغربي على شرب أنواع من الخمر في حفل ما، فقال صلاح "لا أعرف. لم أشعر برغبة في شربها، حتى السؤال نفسه لم أفكر فيه، كما أن الناس هنا لا يجبرون أحدا على شيء".

وحين تابع أديب سؤاله قائلا "لكنك تتعرض لذلك"، قال صلاح "لم يحدث أن ضغط عليّ أحد لأشرب شيئا ما، ولم تذهب نفسي إليها ولم أفكر في تجربتها، كما أشعر أن ذلك ليس شيئا كبيرا بالنسبة لي لأفعله".

وهنا استشاط غضب كثير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، لأنهم كانوا ينتظرون من صلاح أن يجيب بأن سبب امتناعه عن شرب الخمر هو أنها حرام شرعا لكونه لاعبا مسلما ويعد قدوة للملايين في العالم الإسلامي.
وعبر كثيرون عن خيبة أملهم من تعليق صلاح، لافتين إلى أن إجابته فيها مداهنة للمجتمع الغربي، من أجل الجوائز التي يبتغي حصدها ولئلا يقع فيما وقع فيه لاعبون آخرون أثرت آراؤهم السياسية والدينية في مسيرتهم.
لكنّ آخرين قالوا إن محمد صلاح أجاب بعفوية وتلقائية، وليس داعية أو شيخا ليُطلب منه بيان ما هو معروف وثابت لدى المسلمين، وليس مطلوبا منه تفسير قناعاته وفقا للقرآن والشرع الإسلامي.
فيما ألقى فريق ثالث باللوم على المحاور عمرو أديب لأنه وجه إليه سؤلا لم يكن ضروريا، وقد عاد على اللاعب بمردود سلبي.
وبعد ساعات من انتشار تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربه، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته"، ثم أضافت في تغريدة منفصلة أن "تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:15 GMTإلهان عمر تؤكد أن حياتها في خطر ومهددة بالقتل بعد وصفها بـ"الإرهابية"‏... فيديو
11:10 GMTتصعيد بين دول أوروبية بعد وقف إمدادات الكهرباء في ظل أزمة الطاقة
11:07 GMTتركيا تنقل عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية
11:03 GMTتركيا: لا نعادي أحدا بالمنطقة وقطر تساهم في تحسين علاقتنا بالجميع
11:01 GMTرصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا
11:00 GMTكتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غزة
10:58 GMTتصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير ضجة كبرى... ودار الإفتاء تذكر بالحكم
10:56 GMTأبرز 5 هواتف ذكية سيتم طرحها خلال 2022
10:50 GMTشاب أمريكي يستأجر موظفة لتصفعه كلما استخدم فيسبوك... فيديو
10:49 GMTجنوب أفريقيا تكشف عن بيانات أولية مطمئنة حول "أوميكرون"
10:44 GMTوزير الخارجية السوري: نرد على العدوان الإسرائيلي مع تغير أشكاله كل يوم
10:32 GMTلافروف: انعقاد "ترويكا أستانا" بشأن سوريا خلال الأسابيع المقبلة
10:28 GMTالأرجنتين توافق على "سبوتنيك لايت" كلقاح مستقل ومعزز للقاحات الأخرى
10:25 GMTدبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
10:24 GMTعلامة غريبة تحدث ليلا قد تشير إلى إصابتك بمتحور "أوميكرون"
10:19 GMTسفينة عسكرية روسية تزيد من سرعتها بمساعدة الهواء
10:14 GMTرئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب
10:14 GMTأردوغان يتعهد بعمل كل ما يلزم لتطوير العلاقات بين تركيا ودول الخليج
10:12 GMTالصين تستمطر السحاب حينا وتقشعه أحيانا وخبراء يتخوفون من العواقب...فيديو
10:10 GMTمستشار الأمن القومي الإماراتي: تطوير العلاقات الحميمة مع إيران من أولوياتنا